يُعدّ ياكوب مودر أيضًا محلّ شكّ لمباراة الإياب خارج الديار أمام NEC، بحسب ما ذكرت ألخيمين داغبلاد. الدولي البولندي في صفوف فينورد لم يتواجد على أرضية التدريب يوم الجمعة، وبالتالي يبقى السؤال مطروحًا حول قدرته على المشاركة يوم الأحد المقبل.

بالنسبة للمدرب الأول روبن فان بيرسي، ستكون تلك ضربة جديدة. فقد تبيّن يوم الجمعة بالفعل أن مشاركة أنيل أحمدهودزيتش ولوكشيانو فالينتي وأنيس حاج موسى غير مؤكدة إلى حدّ كبير.

وأفادت مصادر لموقع فوتبالزون بأن فينورد سيحاول إشراك حاج موسى. ويبدو أن ثايس كرايييفيلد سيكون مرة أخرى البديل لأحمدهودزيتش.

وإذا غاب مودر إلى جانب فالينتي، فسيصبح خط الوسط هو الخط الإشكالي التالي. وقد يلجأ فان بيرسي إلى التجربة بلاعب من منتجات الأكاديمية لم يحصل حتى الآن إلا على دقائق قليلة.

وبذلك يتعين على فان بيرسي العودة مجددًا إلى طاولة التخطيط. وتبقى مشكلة الإصابات في فينورد قصة تتكرر.

وكان قد أُعلن يوم الخميس أن كاسبر فان إيك سيعود إلى دي كويب. والأمل أن يتمكن من مساعدة الطاقم الطبي على وضع حدّ لموجة الإصابات.

وتُقام مباراة NEC وفينورد عصر يوم الأحد. وفي تمام الساعة 14:30 تبدأ الأندية الشعبية المواجهة الحاسمة في سباق الظفر بتذكرة إلى دوري أبطال أوروبا.