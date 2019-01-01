العنبري: المنافسة تحتاج نفس طويل والأهم الاستمرارية

الشارقة حصد اللقب تحت قيادة مدربه الوطني، في إنجاز أول مرة في تاريخ المدربين الإماراتيين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

بدأ عبد العزيز العنبري؛ المدير الفني للشارقة الإماراتي، التفكير في الموسم المقبل من الآن، مؤكدًا أن الاستمرار في التفوق هو الأهم بعد الوصول للقمة.

الشارقة توج بطلًا لدوري الخليج العربي الإماراتي بعد تغلبه على الوحدة بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الـ25 وقبل الأخيرة.

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وقال العنبري، خلال تصريحاته لقناة "أبو ظبي الرياضية": "أهنئ سمو الحاكم على دعمه لنا وللرياضة الإماراتية بشكل عام وكذلك مجلس الإدارة، الذي دعم الفريق بشكل كبير، واللاعبون الذين كنت أطلب منهم المزيد وكانوا على قدر المسؤولية في كل مرة".

وأضاف: "بداية الموسم خضنا معسكر إعداد به كل اللاعبين، طلبنا منهم أن نصل لمركز أفضل من الموسم الماضي لو عملنا على قلب رجل واحد، وقتها سنصل لهدفنا".

مدرب الملك تابع: "المنافسة تحتاج نفس طويل، والمهم كيف الاستمرار بعد الحصول على بطولة، هذا ما نفكر به حاليًا، نحتاج لجهد كبير حتى نحافظ على تفوقنا".

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واختتم: "كل الشكر للاعبين، علاقتنا جيدة والأهم هي أن نستمر على ذلك، نحتاج لجهد كبير لنحقق الاستمرارية".

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يحصل بها الشارقة على الدوري بعد غياب استمر منذ موسم 1995-1996.

وحصلت كتيبة العنبري على اللقب بعدما رفعت رصيدها إلى 56 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن شباب الأهلي، صاحب المركز الثاني بـ53 نقطة، وحتى لو تعثر الشارقة في الجولة الأخيرة، فسيتفوق على الأهلي بالمواجهات المباشرة.