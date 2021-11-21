العمري يعتذر لجمهور النصر بعد تصرفه "المستفز" خلال مواجهة الرائد

تقدم عبد الإله العمري مدافع النصر باعتذار لجمهور الفريق عن تصرفه الذي وُصف بالمستفز خلال مواجهة الرائد مساء أمس في الدوري السعودي.

النصر لم يستطع تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي وخسر نقطتين جديدتين بالتعادل مع الرائد 2-2، ليكون الفريق قد خسر 10 نقاط متتالية منذ الخروج من دوري أبطال آسيا أمام الهلال.

ماذا فعل عبد الإله العمري خلال مباراة النصر والرائد؟

كاميرات التلفاز أظهرت عند الدقيقة الـ87 المدافع السعودي وهو يلتقط صورة "سيلفي" مع زميليه جونزالو مارتينيز وعبد الرحمن عبيد وأحد المشجعين، وقد بدا العمري مرتاحًا وسعيدًا خلال اللقطة.

اللقطة استفزت الجمهور النصراوي كثيرًا، والذي صب جام غضبه على اللاعب عقب اللقاء، خاصة أن توقيت الصورة كان في أشد لحظات التوتر بسبب بحث النصر عن هدف الفوز في آخر دقائق المباراة.

أحد العاشقين للقميص الأصفر كتب عبر تويتر "الدقيقة 87 والنصر متعادل والجماهير كلها حماس وتريد الفوز، وعبد الإله العمري بكل بساطة وابتسامة يُصور سيلفي ولا تهمه المباراة، إن كان اللاعبون لا يهتمون، لماذا نحترق نحن الجماهير؟".

وكتب آخر "اللقطة التي حدثت عند الدقيقة الـ87 وأظهرت العمري والعبيد ومارتينيز يتصورون سيلفي والضحكة تملأ وجوههم، وقبلها بثانية كانت لقطة للجماهير مستاءة وحزينة ومحروقة من التعادل، اللقطتان تكشف لنا كيف أن الجمهور مسكين وحزين وكيف أن لاعبي النصر لا يهتمون أبدًا بحال الفريق المتدهور".

#النصر_الرايد

اللقطة اللي صارت في د.87 لما العمري ومارتينيز والعبيد يتصورون سيلفي والضحكة شاقة وجيههم وفي المقابل قبلها بثانية جات اللقطة على الجمهور زعلانين ومحروقين على التعادل تكشف لك قد ايش إن الجمهور مسكين ويحزّن، وتكشف لك قد ايش حال النصر متدهور واللاعبين ولاهمهم شيء! — Mr.Mim (@MrMim12) November 20, 2021

الدقيقة 87

والنصر متعادل

والجماهير متحمسة وتبي الفوز



وعبدالإله العمري بكُل بساطة وابتسامة يصور "سيلفي" وماهمته المُباراة



إذا اللاعبين غير مُهتمين

فلماذا نحنُ الجماهير نحترق .؟



#النصر_الرايد pic.twitter.com/PRaBranodN — علي الحربي (@alharbi_44) November 20, 2021

ماذا قال العمري بعد المباراة وانتشار لقطة "السيلفي"؟

المدافع الذي غاب عن المباراة بقرار من الجهاز الفني لإراحته عقب لعبه مع المنتخب السعودي في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 تقدم باعتذاره لجماهير النصر عقب اللقاء.

وقد أكد أنه قام بالتقاط صورة السيلفي بطلب من المشجع ورغبة منه في عدم الاستجابة لطلبه، وقد تقدم باعتذاره للجمهور ووعدهم بالأفضل في المباريات القادمة.

وأضاف "السلام عليكم. أقدم اعتذاري لجمهور العالمي عن لقطة التصوير مع أحد المشجعين (الذي طلب مني التصوير معه بجواله الخاص) ولم أرده ولم أرد أي شخص منكم وهاردلكم ونعدكم بالافضل بالمباريات القادمة إن شاء الله وشكرًا".

السلام عليكم اقدم اعتذاري لجمهور العالمي عن لقطة التصوير مع احد المشجعين (الذي طلب مني التصوير معه بجواله الخاص) ولم ارده ولم ارد اي شخص منكم وهاردلكم ونعدكم بالافضل بالمباريات القادمه ان شاء الله وشكرا…💛💛🙏🏽 — عبدالاله العمري (@alamre_55) November 20, 2021

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