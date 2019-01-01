العلامة الكاملة.. منتخب مصر الأوليمبي إلى نصف النهائي بعد الفوز على الكاميرون

منتخب مصر الأوليمبي يحقق فوزًا رائعًا على الكاميرون

حقق منتخب مصر الأوليمبي، الفوز على نظيره الكاميروني بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا 2019 المقامة حاليًا في مص.

منتخب مصر تأهل منذ الجولة الماضية، وأكد صعوده بتحقيق العلامة الكاملة بالفوز على الكاميرون، واستمرار التفوق المصري على أرضه ووسط جماهيره في المباراة الثالثة على التوالي.

منتخب مصر تقدم عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 25 بعد جملة ثلاثية بدأت من أكرم توفيق في خط الوسط إلى كريم العراقي في الجبهة اليمنى ليرسلها عرضية على أقدام مصطفى محمد ليحرز الهدف الأول.

وتمكن المنتخب الكاميروني بالتعادل في الدقيقة 37 عن طريق إريك مبيو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الطرفين، وبهذه النتيجة يصعد المنتخبين.

وفي الشوط الثاني عاد مصطفى محمد ليسجل هدفه الثاني له في المباراة ولمنتخب مصر والرابع له في البطولة، في الدقيقة 51 بعد ارتقاء أكثر من رائع من لاعب الفراعنة.

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وبذلك تصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة، ويأتي ثانيًا المنتخب الغاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الكاميرون بنفس رصيد النقاط ويأتي المنتخب المالي في المركز الأخير بدون نقاط.

وبذلك ينتظر منتخب مصر الأوليمبي المركز الثاني في المجموعة الثانية ليواجهه في نصف نهائي البطولة يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، بعد أن تمكن من الحفاظ على الفوز والمركز الأول.

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