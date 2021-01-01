العلاقة سيئة أم الأمور على ما يرام؟ جدل حول إلقاء رونالدو لقميص يوفنتوس أرضًا

الأمور ليست جيدة..

يبدو أن الأمور بين كريستيانو رونالدو ويوفنتوس قد ازدادت تعقيدًا، وهذه المرة بما فعله الدون في مباراة البيانكونيري الأخيرة أمام جنوى مساء الأحد.

وكان يوفنتوس قد انتصر على جنوى بثلاثة أهداف لهدف، غير أن رونالدو لم يسجل أهدافًا خلال المباراة وأتت الأهداف عبر ويستون مكيني وألفارو موراتا وكولوشيفسكي.

وبعد المباراة، خرج رونالدو من أرض ملعب أليانز ستاديوم وهو غاضب للغاية لدرجة قيامه بترك قميص اليوفي على الأرض، مما أثار جدلًا كبيرًا على كافة الأصعدة الإعلامية.

الصحفي "حسين ياسين" مراسل قنوات بي إن سبورتس في إيطاليا تداول النبأ في البداية واعتبره بمثابة الإعلان عن تدهور العلاقة بين الطرفين، لكنه قام بحذف التغريدة وتوضيح الحقيقة بعد ذلك.

في البداية كتب الصحفي اللبناني:

ثم نشر

بعد التأكد من الخبر، ما فعله كريستيانو كان انه رمى القميص لجامع الكرات، خرج غاضبا من الملعب لكنه لم يرم القميص على الارض، لذلك اقتضى التوضيح ووجب الاعتذار — حسين ياسين - Hussein Yassin (@HusseinY22) April 11, 2021

على أي حال، تظل العلاقة بين رونالدو ويوفنتوس ضبابية للغاية، ولا أحد يعرف حقيقة موقف صاحب الـ35 عامًا بخصوص الرحيل أو البقاء في كتيبة أندريا بيرلو.

الأزمات بين رونالدو ويوفنتوس ليست بالجديدة، فقد أشارت أغلب الصحف من قبل إلى أن الدون غير راضٍ عن مسيرته في مدينو تورينو إثر فشله الأوروبي في آخر ثلاث سنوات.

الغريب أن رونالدو يتصدر جدول ترتيب هدافي الكالتشيو بـ25 هدفًا وبفارق أربع أهداف عن أقرب الملاحقين، روميلو لوكاكو، لذلك فحديث أنه لم يقم بإلقاء القميص أقرب إلى الصواب..

الجدير بالذكر إلى أن الصحف الإسبانية سبق وأن قالت أن ريال مدريد رفض عودة كريستيانو رونالدو إلى سانتياجو برنابيو، ليكون باريس سان جيرمان هو الخيار الوحيد المنطقي للدون للرحيل عن يوفنتوس إن أراد.