"العقلية السعودية تتطور".. حارس أخضر الشاطئية يكشف هدفه بعد بطولة نيوم

كشف حسن العيد، حارس مرمى منتخب السعودية لكرة القدم الشاطئية، هدفه بعد بطولة كأس نيوم الدولية للكرة الشاطئية 2024، المقامة بمنطقة نيوم في المملكة العربية السعودية.

وقال العيد، في تصريحات خاصة لجول، اليوم الجمعة: "هدفنا الأساسي في الفترة المقبلة هو التأهل لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية من بوابة كأس آسيا".

وعن بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية، أوضح "مباراتنا مع ألمانيا كانت جيدة، ونعد الجماهير بالأفضل في المباريات المقبلة".

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وخسر المنتخب السعودي من إنجلترا 1-4 في أولى مبارياته ببطولة نيوم، ثم هزم المنتخب الألماني بنتيجة 7-6، ويلتقي شقيقه الإماراتي في وقت لاحق من اليوم ضمن الجولة الثالثة.

وسُئل العيد عما إذا كان الأخضر سيدخل مباراة الإمارات من أجل التجربة واكتساب الخبرات أم من أجل الفوز والتأهل للدور نصف النهائي من البطولة، فقال "ندخل أي مباراة بدافع وحيد وهو الفوز، العقيلة السعودية تتطور إلى الأفضل، نعد بالفوز وتحقيق النقاط الثلاث".

وعن تأثير تنظيم بطولة نيوم على تطور المنتخب السعودي، علق الحارس "تنظيم مثل هذه البطولات أمر مهم، ويسعدنا، العديد من اللاعبين السعوديين يتطورون للأفضل".

وعما إذا كانت كثرة تنظيم هذه البطولات يشكّل ضغطًا على لاعبي المنتخب السعودي من أجل تحقيق الفوز، رد بقوله "المنتخب تكوّن منذ عدة سنوات، لعبنا أكثر من 50 مباراة، وبالتالي فاللاعبون يملكون خبرة كافية للتغلب على أي ضغوط".