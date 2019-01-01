العقدة مستمرة.. برشلونة هو بُعبُع سيميوني

المدرب الأرجنتيني لا يعرف معنى الفوز أمام النادي الكتالوني على الإطلاق

نجح نادي برشلونة في الفوز على مضيفه أتليتكو مدريد ببطولة الدوري الإسباني هذا الموسم وذلك حيث انتهت المباراة بنتيجة 1-0 على ملعب واندا ميترو بوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

كان أصحاب الأرض الأخطر ربما في معظم أوقات المباراة ولكن نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في خطف نقاط الفوز بالدقيقة 86 من عمر اللقاء ليصعد النادي الكتالوني للصدارة من جديد.

وبذلك تستمر عقدة المدرب الأرجنتيني ديجو سيميوني الذي لم ينجح في تحقيق أي فوز على النادي الكتالوني في بطولة الدوري الإسباني خلال 16 مواجهة.

ربما كان الروخيبلانكوس أقرب للفوز اليوم وفي الكثير من المواجهات أمام برشلونة ولكن بالنظر للأرقام فقد واجه ديجو برسا 16 مرة في بطولة الدوري، خسر في 10 مواجهات وتعادل في 6.

ليصبح نادي برشلونة هو أكثر فريق يواجهه المدرب الأرجنتيني دون تحقيق فوز.

يذكر أن برشلونة يتواجد الآن في الصدارة برصيد 31 نقطة وذلك بالتساوي مع صاحب المركز الثاني ريال مدريد ولكن مع فارق الأهداف، بينما يتواجد أتليتكو في المركز السادس برصيد 25 نقطة.