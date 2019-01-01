العطوي يقترب من تولي تدريب فريق سعودي
كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن خالد العطوي المدير الفني للمنتخب السعودي للشباب تحت 20 عامًا، تلقى بعض العروض.
وكان العطوي قد قدم مسيرة قوية مع المنتخب السعودي للشباب، مما أعطاه فرصة ليكون هدفًا لبعض الأندية للقيادة الفنية في الموسم الجديد.
ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن العطوي تلقى عروضًا من 4 أندية سعودية لقيادة تدريب أحدهم في الموسم المقبل.
وظهر فريق الاتفاق ضمن الأندية التي ترغب في تولي العطوي تدريبها حيث تنتظر إدارة النادي خلال الفترة المقبلة لعقد جلسة للتفاوض.
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ومن المفترض في الفترة المقبلة حسم موقف العطوي إما بالتعاقد مع نادي سعودي أو الاستمرار مع المنتخب السعودي للشباب.
عشق كرة القدم♥♥— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 2, 2019
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