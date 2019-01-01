العطلة الشتوية في إنجلترا لموسم 2019-20: لماذا تم إدخالها، ومتى سيتم تطبيقها؟

اشتكى العديد من لاعبي ومدربي الدوري الإنجليزي في وقت سابق من عدم وجود عطلة شتوية، وأخيراً تم الرضوخ لمتطلباتهم، فمتى سيتم تطبيقها بالموسم المقبل؟

استجابت رابطة الدوري الإنجليزي أخيراً لمتطلبات أغلب اللاعبين والمدربين بالحصول على فترة راحة في فصل الشتاء على غرار باقي الدوريات الأوروبية من أجل الحصول على بعض الراحة وقضاء فترة أعياد الميلاد والسنة الجديدة مع عائلاتهم، حيث تميزت كرة القدم في إنجلترا بعدم توقف المباريات على مدار السنة.

يستعد لاعبو الدوري الإنجليزي في نهاية كل عام لفترة مزدحمة للغاية من المباريات في جدول زمني مرهق جداً وهو ما يعد مستفزاً بعض الشئ خاصةً للوافدين الجدد الذين لم يعتادوا بعد على طقوس كرة القدم في إنجلترا في حين أن زملائهم في أنديتهم السابقة يتمتعوا بالاسترخاء وقضاء وقت ممتع بعيداً عن الملاعب.

أثارت تقاليد الكرة الإنجليزية غضب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حيث صّرح مراراً وتكراراً بأن عدم حصول اللاعبين على فترة راحة شتوية يقتلهم وأتفق معه في هذا الرأي كلا من يورجن كلوب مدرب ليفربول الحالي وأرسين فينجر مدرب أرسنال السابق، ولم يكن من السهل تجاهل نصيحة مدربين بحجم هذا الثلاثي تحديداً.

في يونيو من عام 2018، توصل المسئولين في رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى قرار بإدخال العطلة الشتوية في إنجلترا في موسم 2019-20، فما هي العطلة الشتوية التي سيتم تطبيقها في عاصمة الضباب؟ ما هي مدتها، هذا ما سنعرفه في هذا التقرير.

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متى سيتم تطبيق العطلة الشتوية في إنجلترا بموسم 2019-20؟

من المقرر أن تنطلق العطلة الشتوية لموسم 2019-20 في الدوري الإنجليزي الممتاز وفيها سيتم تقسيم مباريات إحدى الجولات على مدار أسبوعين وتحديداً يومي 8 و15 فبراير، حيث ستُلعب خمس مباريات يوم السبت 8 نوفمبر على أن يتم استكمال بقية مباريات هذه الجولة في يوم السبت الموافق 15 فبراير.

بالتالي فهي ليست عطلة شتوية تماماً، لذا امتنع مسئولي الدوري الإنجليزي الممتاز عن استخدام هذا المصطلح واستبدلوه بما يوصف بأنه "استراحة لاعب في منتصف الموسم"، وسعياً لتطبيق القرار للمرة الأولى تم تأجيل مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد من منتصف فبراير إلى بداية شهر مارس.

من المثير للسخرية أن توقيت الاستراحة يعني أن جدول كرة القدم في إنجلترا سيظل تقليدياً كما هو، لأن التغييرات التي ستُجري عليه طفيفة للغاية.

لماذا تمت الموافقة أخيراً على إدخال العطلة الشتوية في الكرة الإنجليزية؟

تم إدخال العطلة الشتوية للكرة الإنجليزية من أجل المساعدة في تخفيف العبء على اللاعبين بسبب ازدحام جدول المباريات مقارنةً ببقية الدوريات ومن أجل منحهم قسطاً من الراحة، وبذلك سيتبع الدوري الإنجليزي نظاماً مشابهاً لما يحدث في بلدان آخرى مثل إسبانيا، إيطاليا، إنجلترا، فرنسا وكذلك أسكتلندا أيضاً.

رحب مارتن جلين الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بهذه الفكرة لأنها ستتيح للاعبين الحصول على راحة هم في أمس الحاجة لها بالفعل، مع ترك فترة مباريات أعياد الميلاد في ما يعرف بفترة البوكسينج داي دون أي تغيير لأنها تميز الدوري الإنجليزي كثيراً عن مختلف الدوريات الكبرى.

يعتقد جلين أيضاً أن العطلة الشتوية ستعود بالنفع على المنتخب الإنجليزي حيث صّرح قائلاً: مع تقدمنا في البطولات الدولية الصيفية في المستقبل، نحن على يقين بأن عطلة منتصف الموسم ستمثل إضافة عظيمة إلى لاعبينا.

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ما هي الدوريات الأوروبية الأخرى التي تملك عطلة شتوية؟

تشهد بعض الدوريات الكبرى مثل الإسباني، الألماني، الإيطالي، الفرنسي وجود عطلة شتوية أثناء الموسم وانضم إليهم الدوري الأسكتلندي مؤخراً الذي قرر منح لاعبيه فترة راحة على غرار أبرز المسابقات في القارة العجوز.

تبدأ فترة الراحة في الدوري الإسباني قبل يوم واحد من بدء أعياد الميلاد على أن تنتهي بعد بداية العام الجديد بفترة وجيزة، وفي ألمانيا تبدأ العطلة الشتوية قبل أسبوع من أعياد الميلاد وتستمر حتى منتصف يناير وهي أطول فترة من بين كل الدوريات الأوروبية تقريباً.

تستمر فترة الراحة في إيطاليا لمدة أسبوعين في شهر يناير، وفي فرنسا تبدأ العطلة قبل الكريسماس وتنتهي بعد بداية العام الجديد مباشرةً، كما يتم تطبيقها في دول أخرى مثل تركيا، روسيا وأوكرانيا.

تعتبر الأجازة الشتوية ضرورة مُلحة للغاية في دول شمال أوروبا بسبب الأجواء المناخية الصعبة في تلك الفترة والتي يكون الشتاء فيها شديداً أكثر من أي منطقة آخرى في القارة، لذا غالباً ما تُلعب كرة القدم في النرويج، أيرلندا والسويد في الفترة ما بين فصلي الربيع إلى الخريف.