"العضوية الذهبية "موطن خلل" في اللائحة، يجب إعادة النظر فيها"

انتقاد لاذع لتقسيم العضويات بين ذهبية وعادية

طالب عبد الرزاق أبو داوود رئيس الأهلي السابق وزارة الرياضة السعودية بإلغاء تصنيف العضويات في الأندية الرياضية ما بين عادية وذهبية، مؤكدًا أن هذا التصنيف هو موطن خلل يجب التخلص منه.

أبو داوود الذي تولى رئاسة الفريق الجداوي عدة مرات سابقة آخرها عام 2006 تحدث عن أسباب الأزمة التي يُعاني منها الأهلي حاليًا، مشيرًا إلى أن عدم مكافحة أسباب الفساد داخل أروقة النادي من أهمها.

الإداري البارز في كرة القدم السعودية طالب بإلغاء الامتيازات الممنوحة للأعضاء الذهبيين، موضحًا أن تلك الامتيازات تحق لهم مقابل أموالهم حين تتحول الأندية إلى شركات مساهمة.

إذ قال "تصنيف أعضاء الأندية بين ذهبيين وعاديين غير منصب ولا يُعتد به وعلى وزارة الرياضة إعادة النظر به، هذا الأمر من مواطن الخلل الموجودة في اللائحة".

أضاف "منح الأعضاء الذهبيين الذين يدفعون أموالًا كثيرة يجب أن يحدث حين تتحول الأندية إلى شركات تجارية، حيث يحصل أصحاب الحصة الأكبر من الأسهم على امتيازات مقابل دفعهم أموالًا كثيرة وشرائهم للأسهم، لكن ما يحدث الآن هو تصويت وليس امتلاك أسهم".

أتم "نتيجة هذا الخلل واضحة من خلال وجود إدارات متعاقبة في الأندية عليها علامات استفهام، إلا من رحم ربي".

د. عبدالرزاق أبو داوود - رئيس النادي الأهلي السابق:

على وزارة الرياضة إعادة النظر بتصنيف أعضاء الشرف لذهبيين وعاديين بالأندية.

الحقيقة ... pic.twitter.com/qYeBEH3Nrl — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 4, 2021

يُشار إلى أن لائحة وزارة الرياضة السعودية تنص على منح العضوية العادية للعضو الذي يدفع ألف ريال سعودي على الأقل سنويًا، فيما يحصل العضو على العضوية الذهبية حين يدفع على الأقل 100 ألف ريال سنويًا، ويُحتسب كل 100 ألف ريال بصوت في الانتخابات.