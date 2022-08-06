"العشب جاف" .. عذر جديد من كلوب بعد السقوط أمام فولهام!

قاموس كلوب من الحجج لا ينتهي

ألقى مدرب ليفربول يورجن كلوب باللوم على أرضية ملعب فريق فولهام "الجافة" وذلك بعد تعثره في الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول قد حقق تعادلًا صعبًا للغاية اليوم، في المباراة التي أقيمت على ملعب كرافن كوتيج بمدينة لندن، حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2.

وتحدث المدرب الألماني لفريق الريدز بعد المواجهة، معبرًا عن امتعاضه من أرضية ملعب الفريق اللندني.

ماذا قال كلوب؟

عودنا كلوب على بعض الحجج بعد تعثره في مواجهات الدوري الإنجليزي، حيث يمكنه لوم الهواء أو أرضية الملعب أو حتى الأشياء التقليدية مثل التحكيم.

لذلك تم اعتبار حديث المدرب الألماني على أنه حجة جديدة يستخدمها بعد تعادل فريقه وفشله في الفوز في الجولة الافتتاحية.

حيث تحدث مع "BT Sport" بعد اللقاء وقال: "لقد حصلنا على نقطة من مباراة سيئة حقًا من جانبي، والآن أصبح السؤال: كيف يمكن أن يحدث ذلك؟".

وواصل: "الموقف لم يكن صحيحًا في البداية ثم أردنا المقاومة لكن الأمر لم يكن سهلاً بعد الآن".

وتابع: "أرضية الملعب كانت جافة، وأشياء مثل هذا، هم تلاعبوا بنا بأوراقهم في معظم الوقت".

واختتم: "النتيجة جيدة، لا أعتقد أننا نستحق أكثر من ذلك ولكن الأداء كان أفضل بشكل كبير".

جدير بالذكر أن فريق ليفربول سيواجه نادي كريستال بالاس في الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.