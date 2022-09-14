العرض الذي خجل من كشفه .. ما المبلغ الذي رفضه فهد المولد للتجديد مع الاتحاد؟

العرض بعد الإيقاف قلّ أربعة ملايين عن العرض بعد الإيقاف، فكم كان قبل وبعد؟

بعد جدل كبير خلال الفترة الماضية وشد وجذب بين فهد المولد؛ لاعب نادي الاتحاد السعودي السابق والشباب الحالي، وبين إدارة النادي الجداوي برئاسة أنمار الحائلي، كشف الإعلامي الرياضي الاتحادي هتان النجار، كواليس رحيل الفهد الأسمر عن قلعة العميد، مؤكدًا أن الإدارة قدمت كل ما في وسعها من أجل الإبقاء على اللاعب، لكنه فضل الرحيل في النهاية.

المولد يرحل بعد عودته من الإيقاف:

في مايو 2022، أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات إيقاف المولد 18 شهرًا، بعد ثبوت إيجابية عينته، عقب إحدى مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

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Shahid

لكن اللاعب استأنف على القرار مقدمًا أدلة تثبت اضطراره لتناول دواء يحتوي على بعض المواد المحظورة رياضيًا، لمعاناته من مرض وراثي.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت اللجنة رفع الإيقاف عن اللاعب، والاكتفاء بفترة الثلاثة أشهر التي قضاها موقوفًا.

لكن عودة اللاعب كانت صادمة لجماهير العميد، إذ تفاجأت بإعلان نادي الشباب التعاقد معه في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الاتحاد.

وخرج المولد عبر برنامج "في المرمى"، متهمًا إدارة الحائلي بعدم مساندته خلال فترة الإيقاف، وأنها قدمت له عرضًا رفض الإفصاح عنه خجلًا من قيمته المالية. (طالع التفاصيل)

لكن الحائلي أكد في تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد" أن المولد رحل رغبةً منه في تمثيل الليث الأبيض. (طالع التفاصيل)

ما هي كواليس رحيل المولد عن الاتحاد؟

مع تضارب التصريحات بين المولد والحائلي، كشف هتان النجار ما دار في كواليس، بحكم اقترابه من الشأن الاتحادي واطلاعه على الكثير من التفاصيل.

النجار أوضح، خلال تصريحاته لبرنامج "برا الـ18" أن إدارة الاتحاد كانت بالفعل مهتمة بتجديد عقد الفهد الأسمر قبل الإيقاف وبعده، لكن اللاعب اعترض على العرض من الناحية المالية.

وأشار النجار إلى أن عرض العميد للاعب قبل إيقافه وصل لتسعة ملايين ريال، أما بعد الإيقاف فكان العرض خمسة ملايين، وهناك كان اعتراض المولد.

الخمسة ملايين كانت مقسمة ثلاثة ملايين رواتب، و2 مليون مكافآت، لكن الفهد الأسمر طلب خمسة ملايين رواتب صافية، وهو ما وافق عليه النادي، لكنه تفاجأ بعدها بموقف اللاعب بالتوقيع للشباب.

وقال الإعلامي الاتحادي: "أحمد كعكي؛ نائب رئيس النادي، تدخل في المفاوضات بعد وساطة من اللاعبين القدامى بالفريق، ووافق على طلب فهد برفع رواتبه من ثلاثة ملايين إلى خمس، ومع ذلك رحل المولد".

وأضاف: "إذا كان هناك من وقف مع فهد في فترة إيقافه الأولى، فهي إدارة الاتحاد وتحديدًا الحائلي، هناك مواقف لا يمكن للمولد أن ينكرها، والإدارة لم تكن ملزمة بهذه المواقف، لكنها أرادت الحفاظ عليه وإبقائه بالفريق، وفي فترة إيقافه الثانية تم الاستجابة لطلباته".

وحول أسباب عدم توجيه الشكر له من قبل الإدارة بعد الرحيل، أوضح النجار: "الإدارة وجهت الشكر للاعبين لم يكونوا من أبناء النادي، فلماذا تفعل ذلك مع فهد؟، سألت المسؤولين، فكان الرد أن الرؤية لم تكن واضحة، ولم يصل للنادي خطاب رفع الإيقاف عن المولد، لكنها خلال فترة انتظار رده على عرض التجديد، فوجئت بانتقاله للشباب".

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