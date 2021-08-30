العرض الأخير .. ريال مدريد يلبي طلبات باريس لضم مبابي!

تقارير صحفية إنجليزية تؤكد أن ريال مدريد لم يستسلم مع حلول اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات لضم مبابي من باريس سان جيرمان.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي ريال مدريد لم يستسلم بعد فيما يتعلق بضم اللاعب الفرنسي كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، والتي أكدت أن ريال مدريد قد أرسل عرضه النهائي من أجل ضم اللاعب هذا الصيف.

كم يبلغ عرض ريال مدريد الجديد؟

بحسب ما ذكرت الشبكة فريال مدريد زاد من عرضه بقيمة 20 مليون يورو، بعد أن كان يعرض 170 مليون يورو بالإضافة لعشرة مليون كمتغيرات.

وأصبح العرض الجديد هو 170 مليون يورو ثابتة، بالإضافة إلى 30 مليون يورو كمتغيرات، كرغبة من النادي الإسباني في حسم الصفقة.

النادي يملك عرضًا بديلًا لباريس سان جيرمان، وهو أن يجعل القيمة الخاصة بالصفقة 180 مليون يورو ثابتة دون النظر لأي ظروف مستقبلية، لكن دون يورو واحد متغيرات أيضًا.

كم يطلب باريس سان جيرمان؟ وهل يوافق ناصر الخليفي على رحيل مبابي؟

بحسب ما ذكرت تقارير عديدة وبحسب ما أظهر الموقف الرسمي لباريس سان جيرمان حتى تلك اللحظة فالفريق يرفض رحيل كيليان مبابي بأي مبلغ.

لكن تقارير أخرى أكدت أن نادي باريس سان جيرمان كان قد رد على عرض ريال مدريد الأول، وأخبر النادي الإسباني أن ضم مبابي سيكلفهم 200 مليون يورو، دون متغيرات.

جدير بالذكر أن مبابي كان قد شارك بشكل طبيعي في لقاء الأمس ضد ريمس وسجل هدفين، وقد تكون تلك مباراته الأخيرة لو تم انتقاله للنادي الملكي خلال الـ 24 ساعة القادمة.

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