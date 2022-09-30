العرب مرشحون لاستضافة الحدث .. سحب أمم إفريقيا 2025 من غينيا

الجزائر تسعى للحفاظ على اللقب القاري

أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مساء اليوم الجمعة سحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 من غينيا، وذلك في أعقاب اجتماعه مع أبرز المسؤولين في البلاد.

موتسيبي أعلن الأمر في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع الرئيس الانتقالي لغينيا مامادي دومبويا ورئيس الوزراء ووزير الرياضة، حيث أوضح أن الظروف غير مناسبة لإقامة البطولة القارية في غينيا.

وأضاف "قررنا عدم استمرار غينيا في ملف تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 نظرًا لأن البنية التحتية للبلاد غير جاهزة لهذا الحدث، وذلك رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات، وسيتم فتح الباب مجددًا لتقديم ملفات تنظيم البطولة".

دومبويا الذي تولى رئاسة غينيا بصورة مؤقتة في أكتوبر الماضي، بعد عزل الرئيس السابق ألفا كوندي، حاول جاهدًا إقناع الرجل الأول في كاف بالاستمرار في ملف التنظيم، واصفًا ذلك بالأولوية الوطنية للدولة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل.

ومن المقرر أن يُصادق المكتب التنفيذي للاتحاد القاري رسميًا على القرار في اجتماعه يوم غدٍ السبت في الجزائر، ومن ثم سيُفتح باب الترشح لاستضافة البطولة.

وتُعد المغرب والجزائر من أبرز المرشحين لاستضافة أمم إفريقيا 2025، حيث ستُقام النسخة القادمة في كوت ديفوار عام 2024 فيما أقيمت نسخة 2021 في الكاميرون.