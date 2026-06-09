ستُقام مباراة العراق ضد النرويج في 16 يونيو 2026 عند الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش و18:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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العراق ضد النرويج: سياق المباراة

تحمل المباراة في ماساتشوستس أهمية كبيرة لفريقين مصممين على تحقيق بداية قوية في واحدة من أكثر مجموعات البطولة تنافسية. ومع تصاعد التوقعات في الداخل، سيسعى مدرب العراق غراهام أرنولد إلى إظهار أن تشكيلته المنظمة والمجتهدة بشكل عبثي يمكنها مفاجأة العالم على أكبر مسرح لكرة القدم، بالاعتماد على هوية جماعية منضبطة والتهديد الطلسماني للمهاجم أيمن حسين. ويقف في طريقهم منتخب النرويج شديد الانفجار والمتفوق بدنيًا بقيادة ستوله سولباكن، الذي يتمحور نظامه التكتيكي حول إطلاق القوة النارية ذات المستوى العالمي لإيرلينغ هالاند ومارتن أوديغارد لتفكيك الخصوم بشكل منهجي. وعلى خلفية ملعب بوسطن المثير للإعجاب (ملعب جيليت)، بمرافقه ذات المستوى العالمي وأجواء البطولة الحماسية، تعد المواجهة بأن تكون واحدة من أبرز مباريات الجولة الافتتاحية.

ومع منافسين أقوياء مثل فرنسا والسنغال يتنافسان أيضًا في المجموعة الأولى، لا يمكن لأي من الطرفين تحمل التعثر منذ البداية. سيرى العراق هذه المباراة فرصة مثالية لإثبات تطوره التكتيكي تحت قيادة مدربه الأسترالي المخضرم، ساعيًا لتحقيق نتيجة تاريخية لأمة مهووسة بكرة القدم تعود إلى النهائيات العالمية للمرة الأولى منذ 1986. أما النرويج، فتصل متحمسة لتعظيم إمكانات جيلها الذهبي، ومتلهفة لإطلاق بيان مذهل عند عودتها إلى مسرح كأس العالم للمرة الأولى منذ 1998. ومع سطوع الأضواء بقوة في فوكسبره، سيكون من المستحيل تجاهل شدة وضغط افتتاح كأس العالم، حيث من المرجح أن يلعب التنظيم الدفاعي، وإدارة المباراة بدقة، والقدرة على تقليل الأخطاء دورًا حاسمًا في تحديد من يحقق فوزًا افتتاحيًا ثمينًا.

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الطريق إلى كأس العالم FIFA 2026

ماراثون العراق الشاق إلى المسرح الكبير

كانت رحلة العراق إلى البطولة اختبارًا مطلقًا للتحمل، إذ تطلبت حملة تأهيل قياسية من 21 مباراة - الأطول لأي دولة على الطريق إلى أمريكا الشمالية. وقد أسود بلاد الرافدين انطلقوا في البداية بقوة وبسلطة مطلقة، مكتسحين مجموعتهم في الدور الثاني بستة انتصارات متتالية قبل اجتياز دورة الدور الثالث شديدة التنافس والتوتر.

فرضت نهاية متقاربة على العراق الدخول في المراحل النهائية عالية المخاطر من مسار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لتتوج بفوز درامي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين على الإمارات العربية المتحدة في الملحق القاري. وجاءت العقبة الأخيرة في بطولة الملحق بين الاتحادات في مونتيري، حيث واجه العراق بوليفيا. وبقيادة المهاجم الملهم أيمن حسين وركلة جزاء درامية متأخرة حسمت المباراة سجلها لاعب الوسط أمير العماري، ضمن العراق فوزاً مثيراً 2-1 ليحصد آخر بطاقة متبقية إلى كأس العالم، منهياً غياباً مؤلماً دام 40 عاماً عن المشهد العالمي.

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استعراض قاري مثالي للنرويج

بينما نجا العراق من ماراثون متعدد المراحل، صممت النرويج حملة تأهل اتسمت بالهيمنة المطلقة التي لا تلين. وبالتنقل عبر مجموعة الاتحاد الأوروبي الأولى التي قد تكون صعبة وتضم عمالقة أوروبا إيطاليا، بنى الفريق الإسكندنافي آلة لا تُقهر عالية الوتيرة تركت منافسي المجموعة محبطين تماماً.

وكان حجر الأساس لمسيرتهم التاريخية إلى أمريكا الشمالية سجلاً مثالياً بلا شوائب تحت الإرشاد الدقيق لستوله سولباكن. اجتاحت النرويج مجموعتها التأهيلية بالكامل بثمانية انتصارات مثالية من ثماني مباريات، منهيةً المشوار براحة في صدارة الترتيب بالحد الأقصى 24 نقطة. وقد غذّت هذه السلسلة المدمرة جبهة هجومية متفجرة من الطراز العالمي؛ إذ أرعب إرلينغ هالاند دفاعات الخصوم تماماً، مسجلاً 16 هدفاً مذهلة عبر الدورة، بما في ذلك خماسية قاسية ضد مولدوفا. وبدعم من الرؤية الإبداعية النخبوية لمارتن أوديغارد، ضمنت النرويج التأهل التلقائي بسهولة، عائدةً إلى المسرح الكبير للمرة الأولى منذ 1998 مع مخطط للكمال الهجومي.

أخبار فريق العراق ضد النرويج

أخبار فريق العراق

وصل أسود الرافدين إلى بوسطن مدعوماً بثقة هائلة من ماراثون تأهل مرهق لكنه ظافر تُوّج بفوز في ملحق بين الاتحادات. وقد أنهى المدرب الرئيسي غراهام أرنولد قائمة مكونة من 26 لاعباً متماسكة بشكل لافت ومفعمة بالصلابة، بُنيت من مزيج ذكي من الخبرة التكتيكية في الخارج والموهبة المحلية عالية الدافعية. وبينما يواجه الفريق توقعات ضخمة من الوطن، يظل نظام أرنولد الدفاعي المنظم موحداً بالكامل قبل صافرة البداية.

النقطة المحورية المطلقة في منظومة العراق هي الهداف المخضرم للغاية أيمن حسين، الذي يثبت لقيادة الخط الأمامي بحضوره البدني وحركته القاتلة داخل المنطقة. ومن المرجح أن يحظى بدعم كبير من الجناح المبدع علي جاسم على الأطراف، بينما يتولى صانع الإيقاع في الوسط أمير العماري المسؤولية الرئيسية عن تثبيت غرفة المحركات وتنظيم إيقاعات التحول. دفاعياً، من المتوقع أن ينظم ريبين سولاكا خط الدفاع إلى جانب زيد تحسين، موفراً درعاً أساسياً أمام القائد العائد وحارس المرمى الأساسي جلال حسن.

أخبار فريق النرويج

وصلت النرويج إلى ماساتشوستس وهي تحمل رفاهية امتلاك تشكيلة قوية للغاية، عالية الدافع، وشديدة الانفجار مكوّنة من 26 لاعبًا للاختيار منها بعد حملة تأهيلية مثالية وخالية من العيوب في أوروبا. الأجواء حول المعسكر إيجابية للغاية، مع عمل الفلسفة الهيكلية تحت قيادة المدرب الرئيسي Ståle Solbakken بأقصى طاقة ممكنة. أكبر دفعة للجانب الإسكندنافي هي تقرير صحي نظيف تمامًا لعمودهم الفقري من الطراز العالمي، ما يعني أن أكثر الأصول الهجومية تدميرًا في أوروبا جاهزة بالكامل ليتم إطلاقها على الساحة العالمية.

Erling Haaland هو ضمان مطلق لقيادة خط الهجوم كأكثر هدافي البطولة رهبة، مع توقع أن يشاركه أو يتمركز إلى جانبه Alexander Sørloth في خط أمامي شديد البدنية وعالي الضغط. مباشرة خلفهما، سيتولى Martin Ødegaard لاعب Arsenal دوره كمحفّز إبداعي لا جدال فيه، محركًا الخيوط من قطاع خط الوسط المتقدم. في غرفة المحرك، سيقدم Sander Berge الدرع الدفاعي الذي لا يكل، بينما ينسق ثنائي دفاعي مركزي صلب مكوّن من Leo Østigård وKristoffer Ajer خط الدفاع لحماية حارس المرمى المخضرم Ørjan Nyland.

الملفات التعريفية للمدربين & الفلسفات التكتيكية

Graham Arnold (العراق)

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قائد شديد التنافسية، منظم، وعالي التحفيز، قام Graham Arnold بحقن الانضباط التكتيكي والاستقرار الدفاعي في منتخب عراقي كان معروفًا تاريخيًا بالموهبة الخام لكن بتنسيق غير ثابت. بعد دخوله دائرة الضوء الدولية عقب بناء إرث هائل مع بلده الأصلي أستراليا، وحّد Arnold بشكل كامل أسود الرافدين، ونجح في تطبيق ثقافة تضع الفريق أولًا وصياغة مخطط هيكلي شديد الصمود يعظّم أخلاقيات العمل المذهلة والحضور البدني للتشكيلة.

تكتيكيًا، يطبق Arnold فلسفة براغماتية صلبة دفاعيًا تعطي الأولوية للتقارب الجماعي والانتقال العمودي الفوري. يفضل تشكيل 4-2-3-1 منظمًا للغاية أو 4-3-3 وظيفيًا، معتمدًا على لاعبي وسط مركزيين منضبطين بعمق لحماية خط الدفاع وقطع مسارات التمرير. تحت قيادته، يتجنب العراق التعقيدات المفرطة عالية المخاطر في الاستحواذ، مطالبًا بتوزيع واضح وسريع إلى القنوات الجانبية واستخدام الحضور البدني الشاهق للمهاجم الرمزي Aymen Hussein للاحتفاظ بالكرة. تحديه التكتيكي الأساسي في بوسطن سيكون ضمان أن يحافظ بلوكه الدفاعي على أعلى درجات التركيز ضد خصوم هجوميّين من الطراز العالمي، وتقليل الأخطاء الفردية في الثلث الدفاعي مع البقاء حاسمًا في الهجمة المرتدة.

Ståle Solbakken (النرويج)

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لقد رسّخ Ståle Solbakken نفسه بقوة بوصفه التكتيكي الذي فتح أخيرًا الجيل الذهبي الحديث للنرويج، منهياً عقودًا من الغياب عن البطولات بحملة تأهيلية مهيمنة ومتفجرة. المدرب النرويجي الدقيق عزز إيمانًا جماعيًا هائلًا وتماسكًا هجوميًا عبر تشكيلته، محققًا إشادة واسعة بقدرته على المزج بسلاسة بين بنية دفاعية صارمة وتسلسلات هجومية شديدة الإبداع ومدمرة.

يتبنى سولباكن بالكامل خطة 4-3-3 عدوانية بضغط عالٍ مصممة لخنق لعب بناء الهجمة لدى الخصم والسيطرة على المباريات عبر التفوق البدني والفني. ترتكز هويته التكتيكية على انضباط تموضعي مطلق عبر الخط الخلفي المكوّن من أربعة لاعبين، مدعومًا بمحور وسط لا يكلّ يتيح لصانع ألعابه المتقدم، مارتن أوديغارد، حرية إبداعية كاملة لقيادة الإيقاع في الثلث الأخير. بمجرد تأمين الاستحواذ أو افتكاكه في مناطق متقدمة، لا يضيع فريق سولباكن أي وقت، مستخدمًا كرات مباشرة وعمودية لإمداد قوة الانطلاق المرعبة ذات المستوى العالمي لإيرلينغ هالاند فورًا. سيكون هدفه الأساسي في هذه الافتتاحية عالية المخاطر هو تفكيك الكتلة المتوسطة العنيدة للعراق بسرعة، والحفاظ على خط دفاع متقدم لخنق الهجمات المرتدة، واستخدام زيادات بدنية لا هوادة فيها لضمان نتيجة افتتاحية حاسمة.

قوائم كأس العالم المكوّنة من 26 لاعبًا

قائمة العراق في كأس العالم

حراس المرمى: أحمد باسل، جلال حسن، فهد طالب

المدافعون: حسين علي، أكام هاشم، أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، مصطفى سعدون، ريبين سولاقا، زيد تحسين، فرانس بوتروس، مناف يونس

لاعبو الوسط: يوسف أمين، إبراهيم بايش، أحمد قاسم، زيدان إقبال، أمير العماري، علي جاسم، كيفن يعقوب، أيـمار شير، زيد إسماعيل

المهاجمون: علي الحمادي، مهند علي، علي يوسف، أيمن حسين، ماركو فرجي

قائمة النرويج في كأس العالم

حراس المرمى: أوريان نيلاند، إيغيل سيلفيك، ساندر تانغفيك

المدافعون: كريستوفر آير، جوليان رايرسون، ليو أوستيغارد، ديفيد مولر وولف، ماركوس هولمغرين بيدرسن، توربيورن هيغيم، فريدريك بيوركان، هنريك فالتشينر، سوندري لانغاس

لاعبو الوسط: مارتن أوديغارد، ساندر بيرغه، باتريك بيرغ، كريستيان ثورستفيدت، مورتن ثورسباي، ثيلو آسغارد، أندرياس شيلديروب، ينس بيتر هاوغه، فريدريك أورسنيس

المهاجمون: إيرلينغ هالاند، ألكسندر سورلوث، يورغن ستراند لارسن، أوسكار بوب، أنطونيو نوسا

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أبرز المواجهات في مباراة العراق ضد النرويج

أيمن حسين ضد ليو أوستيغارد: ستكون هذه تعريفًا لمعركة عمالقة داخل منطقة الجزاء. حسين، الهداف البدني والرمزي لـأسود الرافدين الذي قادت أهدافه ماراثون التأهل التاريخي متعدد المراحل للعراق، يزدهر بالقوة الغاشمة، والتفوق الهوائي الاستثنائي، والتمركز الحاد داخل منطقة الجزاء. سيكون ليو أوستيغارد في مرمى النيران تمامًا؛ إذ يجب على قلب الدفاع النرويجي العدواني والصلب أن يستخدم توقيته النخبوي، وقوته البدنية، وقدراته الهوائية لمجاراة حسين في الهواء وحرمانه من أي مساحة ولو بوصة واحدة ليمسك اللعب أو يسدد على المرمى.

إيرلينغ هالاند ضد الكتلة الدفاعية للعراق: يدخل هالاند البطولة بوصفه نقطة الارتكاز الهجومية بلا منازع للنرويج وأخطر هداف متفجر في أوروبا بعد أن أرعب الدفاعات بتسجيله 16 هدفاً في دورة التصفيات. سيبحث عن مساحات لاستغلالها داخل منطقة الجزاء وسيختبر الخطوط بتسارعه المباشر المرعب. ومع ذلك، فإنه يواجه دفاعاً مركزياً عراقياً عالي التناغم وشديد الالتزام يقوده ريبين سولاكا وزيد تحسين. هل يمكن لقوة هالاند البدنية العالمية وكفاءته الحاسمة أن تفكك كتلة آسيوية عنيدة ومتماسكة تعتمد على الانضباط الجماعي المطلق لإحباط المهاجمين النخبة؟

مارتن أوديغارد ضد أمير العماري: ساحة المعركة التكتيكية النهائية في غرفة المحرك. أوديغارد هو المحفز الإبداعي من الطراز العالمي والقائد بلا منازع للنرويج، جالباً رؤية تشق الدفاعات، ورباطة جأش تقنية لا تشوبها شائبة، ومقاومة ضغط نخبوية لتفكيك الخصوم من دوره المتقدم في خط الوسط. سيُكلَّف العماري بتعطيل هذا الإيقاع الهجومي للعراق، مستفيداً من انضباطه التكتيكي، ومعدل عمله العالي، ومؤشرات اعتراضه النظيفة لمراقبة أوديغارد، وسد ممرات التمرير المركزية الحيوية، وإشعال التحولات الفورية إلى الثلث الأخير.

أخبار الفريقين والقوائم

لم يؤكد مدرب العراق غراهام أرنولد تشكيلة محتملة قبل المباراة، ولم يتم الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالإصابات أو الإيقافات في صفوف الفريق في هذه المرحلة. ستتم إضافة المزيد من التحديثات أقرب إلى صافرة البداية مع اتضاح صورة الفريق.

وبالمثل، لم يعلن مدرب النرويج ستاله سولباكن عن التشكيلة المتوقعة، ولم يتم تأكيد أي مشكلات إصابة أو إيقاف في هذا الوقت. سيتم تقديم التحديثات عند توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

النتائج

فاز العراق بمباراتين وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات له، مع تعادل واحد. وكانت آخر مباراة له تعادلاً 1-1 ضد إسبانيا في 4 يونيو، وهي نتيجة جديرة بالثناء اختتمت استعداداته قبل البطولة. وفي وقت سابق من تلك السلسلة، فاز على بوليفيا 2-1 في تصفيات كأس العالم بين الاتحادات وهزم أندورا 1-0 في مباراة ودية. وجاءت خسارتاه في كأس العرب FIFA في ديسمبر 2025، حيث خسر 1-0 أمام الأردن و2-0 أمام الجزائر.

فازت النرويج في مباراتين، وتعادلت في مباراتين، وخسرت مباراة واحدة من آخر خمس مباريات لها. وكانت نتيجتها الأحدث تعادلاً 1-1 مع المغرب في 7 يونيو، بعد فوز 3-1 على السويد في 1 يونيو. كما تعادلت 0-0 مع سويسرا في مارس وفازت على إيطاليا 4-1 في تصفيات كأس العالم (يويفا) في نوفمبر 2025. وكانت هزيمتها الوحيدة في هذه السلسلة خسارة 2-1 أمام هولندا في مارس. سجلت النرويج 13 هدفًا عبر تلك المباريات الخمس واستقبلت أربعة.

سجل المواجهات المباشرة

لا يوجد لقاء سابق بين العراق والنرويج مسجل في مجموعة البيانات المتاحة. بيانات المواجهات المباشرة لهذه المباراة غير متاحة حاليًا.

الترتيب

في المجموعة الأولى، يحتل العراق حاليًا المركز الثاني وتأتي النرويج ثالثة قبل مباراتهما الافتتاحية.