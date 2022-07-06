"العديد من الأخطاء".. مستوى لاعبي مانشستر يونايتد يثير استياء تين هاج!

حالة الاستياء تصل أيضًا إلى جماهير اليونايتد..

ظهر مقطع فيديو جديد يُظهر إحدى الحصص التدريبية الأولى لإريك تين هاج في مانشستر يونايتد واستيائه من كيفية إكمال اللاعبين لها.

وتولى الهولندي رسميًا قيادة الشياطين الحمر الأسبوع الماضي، وستكون كل الأنظار الآن على كيفية تنفيذ صاحب الـ 52 عامًا لأسلوب اللعب الذي جعل فريق أياكس أحد أكثر الفرق جاذبية في أوروبا.

حيث ظهر مقطع فيديو آخر للاعبي أياكس مع تين هاج وهم يشاركون في نفس التدريبات خلال فترة تدريبه في هولندا، والمقارنة غير مرضية إلى حد ما بالنسبة للاعبي يونايتد.

حيث نشر عبر موقع تويتر بعض المقاطع لتدريبات النادي الإنجليزي في الأيام الحالية، ويظهر فيها لاعبي اليونايتد وهم في حالة مزرية.

فيمكن سماع تين هاج، جنبًا إلى جنب مع طاقمه التدريبي، وهم يصرخون للاعبين "بالقدم اليمنى والقدم اليسرى" بعد كل تمريرة وحتى يخبرون فريقهم أنهم "يرتكبون الكثير من الأخطاء".

This is what Erik ten Hag is trying to do at Man Utd. Watch how his Ajax teams do it and spot the difference. One reason why he wants a few of his former players.



New system so will probably take some time but our players must step up quickly.pic.twitter.com/b6xTV4H9gX — UtdFaithfuls (@UtdFaithfuls) July 5, 2022

كما نشر فيديو آخر لنفس المدرب لكنه مع لاعبي أياكس الذي أشرف على تدريبهم من قبل في هولندا وهم يقومون بعمل نفس التدريبات، لكن هذه المرة بإجادة واضحة.

الأمر الذي أثار سخرية جماهير مانشستر يونايتد الذي طالبت بضم بعض الأسماء الهولندية التي يمكنها التعامل مع أفكار المدرب الجديد.

جدير بالذكر أن انتقال متوسط ميدان برشلونة، فرينكي دي يونج، إلى صفوف اليونايتد لا يزال مطروحًا على الطاولة، وهو ما قد يعجل من طلبه تين هاج بعد أن شاهد مستوى لاعبي الشياطين الحمر المتواضع.

كما أن كريستيان إريكسن مستعد أيضًا للانضمام إلى النادي بعد الاتفاق على صفقة للانتقال إلى أولد ترافورد، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحسن جودة متوسط ميدان الفريق.

اقرأ أيضًا..

لابورتا: اجتمعت بوكيل رونالدو .. ودي يونج ليس للبيع!

المُدلل والمشاغب والغطاس .. هجوم توتنهام الذي لن يحبه أحد!

منحني انطباعًا سيئًا وتعلمت منه ما لم أتعلمه من مورينيو .. قالوا عن جارسيا