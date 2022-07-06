"العديد من الأخطاء".. مستوى لاعبي مانشستر يونايتد يثير استياء تين هاج!
ظهر مقطع فيديو جديد يُظهر إحدى الحصص التدريبية الأولى لإريك تين هاج في مانشستر يونايتد واستيائه من كيفية إكمال اللاعبين لها.
وتولى الهولندي رسميًا قيادة الشياطين الحمر الأسبوع الماضي، وستكون كل الأنظار الآن على كيفية تنفيذ صاحب الـ 52 عامًا لأسلوب اللعب الذي جعل فريق أياكس أحد أكثر الفرق جاذبية في أوروبا.
حيث ظهر مقطع فيديو آخر للاعبي أياكس مع تين هاج وهم يشاركون في نفس التدريبات خلال فترة تدريبه في هولندا، والمقارنة غير مرضية إلى حد ما بالنسبة للاعبي يونايتد.
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حيث نشر عبر موقع تويتر بعض المقاطع لتدريبات النادي الإنجليزي في الأيام الحالية، ويظهر فيها لاعبي اليونايتد وهم في حالة مزرية.
فيمكن سماع تين هاج، جنبًا إلى جنب مع طاقمه التدريبي، وهم يصرخون للاعبين "بالقدم اليمنى والقدم اليسرى" بعد كل تمريرة وحتى يخبرون فريقهم أنهم "يرتكبون الكثير من الأخطاء".
كما نشر فيديو آخر لنفس المدرب لكنه مع لاعبي أياكس الذي أشرف على تدريبهم من قبل في هولندا وهم يقومون بعمل نفس التدريبات، لكن هذه المرة بإجادة واضحة.
الأمر الذي أثار سخرية جماهير مانشستر يونايتد الذي طالبت بضم بعض الأسماء الهولندية التي يمكنها التعامل مع أفكار المدرب الجديد.
جدير بالذكر أن انتقال متوسط ميدان برشلونة، فرينكي دي يونج، إلى صفوف اليونايتد لا يزال مطروحًا على الطاولة، وهو ما قد يعجل من طلبه تين هاج بعد أن شاهد مستوى لاعبي الشياطين الحمر المتواضع.
كما أن كريستيان إريكسن مستعد أيضًا للانضمام إلى النادي بعد الاتفاق على صفقة للانتقال إلى أولد ترافورد، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحسن جودة متوسط ميدان الفريق.
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