العدو الجديد لبوجبا.. تشافي سبب رفض برشلونة للتعاقد معه!

خرج نجم مانشستر يونايتد، بول بوجبا، من حسابات برشلونة للتعاقد معه سواءً في الشتاء الحالي أو الصيف المقبل، والسبب في ذلك هو مدرب النادي الكتالوني، تشافي هيرنانديز، الذي لا يرحب كثيرًا بوصول الدولي الفرنسي إلى كامب نو.

وينتهي عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي، لذلك فيحق له التفاوض مع أي نادٍ بدايةً من يناير، والانضمام إلى فريق جديد مجانًا في يونيو المقبل، مما يجعله صيدًا ثمينًا لغالبية أندية العالم.

واجتمع وكيل بوجبا، مينو رايولا، مع رئيس برشلونة، جوان لابورتا، للتناقش حول تحركات الكتلان تجاه موكليه في الميركاتو، وكان نجم مانشستر يونايتد اسمًا من ضمن 3 أسماء طُرحت على طاولة إدارة البلوجرانا.

لكن وفقًا لما أوردته صحيفة "سبورت" فإن رد لابورتا كان واضحًا بأن برشلونة غير مهتم بالحصول على توقيع بوجبا، والأولوية هي التعاقد مع إرلينج هالاند ونصير المزراوي في المقابل.

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السبب في ذلك هو تشافي، ففي السابق كان برشلونة بالفعل يخطط لمحاولة التعاقد مع بوجبا في الشتاء على الأقل، غير أن وصول المدرب من السد القطري غيّر تمامًا من خطط الكتلان.

بالنسبة لتشافي، فهو لا يؤمن بأن بوجبا سيمنح الإضافة المطلوبة لمنتصف ملعب برشلونة، وأن لاعبًا بصفات أخرى قد يكون مناسبًا أكثر لفلسفة المدرب في المستقبل.

وعلى هذا الأساس، يبدو أن خيارات بوجبا البالغ من العمر 28 عامًا نحو مستقبله سوف تتقلص كثيرًا، فإما البقاء مع مانشستر يونايتد أو الذهاب إلى يوفنتوس أو باريس سان جيرمان.

بوجبا يعاني في اللحظة الراهنة من إصابة ألّمت به في معسكر منتخب فرنسا الأخير، وتسببت في ابتعاده عن الملاعب حتى شهر فبراير المقبل على أقصى تقدير.

تجدر الإشارة إلى أن رايولا في تصريحات سابقة أكد رغبة بوجبا في العودة إلى يوفنتوس مرة أخرى، بينما أشارت الصحف إلى أن اللاعب معجب للغاية بالمشروع الرياضي الضخم في باريس سان جيرمان وقد يكون مهتمًا بالانضمام إليه.