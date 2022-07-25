العداوة لم تتوقف .. ميسي يستشيط غضبًا في وجه راموس بعد تدخل عنيف في تدريبات باريس

يبدو أن النجم الأرجنتيني قد استرجع شريط ذكرياته مع راموس خلال مواجهات الثنائي في "الكلاسيكو".

كان الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرخيو راموس في يوم من الأيام متنافسين شرسين في مواجهات الكلاسيكو في إسبانيا قبل أن يصبحا زميلين في باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويبدو أن ميسي وراموس لم ينسيا بعد الفترة التي قضياها في برشلونة وريال مدريد، بالنظر إلى ما حدث بينهما مؤخرًا في تدريبات النادي الفرنسي.

ويتواجد الثنائي حاليًا في اليابان مع باريس سان جيرمان، حيث يخوض بطل الدوري الفرنسي فترة التحضير لموسم 2022-23.

ماذا حدث؟

أثناء الحصة التدريبية التي سبقت مواجهة جامبا أوساكا الودية التي أقيمت يوم الإثنين، تدخل راموس على ميسي بعد أن تجاوزه الأرجنتيني.

ويبدو أن ميسي رأى أن تدخل راموس كان أقوى من اللازم بالنسبة إلى حصة تدريبية، ليوجه له عتابًا بسيطًا.

وبعد ذلك، التقطت الكاميرا ميسي وهو يعاتب راموس أكثر من مرة، ويبدو أن الأرجنتيني لم يكن معجبًا بتدخل قائد ريال مدريد السابق عليه.

Messi angry and arguing with Ramos after he tackled Messi hard in training 😬 pic.twitter.com/dMRXDqzHEU — Xabhi ✪ (@FCB_Lad) July 24, 2022

هل سيتألق ميسي مع باريس سان جيرمان في 2022-23؟

لم يتعرض ميسي لأي إصابة جراء تدخل راموس عليه، حيث سمحت له سرعته بتجنب الاحتكاك القوي من راموس.

في الواقع، فقد تمكن ميسي من التألق ظهر الإثنين، وسجل هدفه الثاني في أربع مباريات خلال فترة التحضير للموسم الجديد، خلال فوز باريس سان جيرمان على جامبا أوساكا بنتيجة 6-2.

ويأمل باريس سان جيرمان أن يعثر ميسي على شرارة التألق في موسمه الثاني مع الفريق، بعد موسم أول مخيب للآمال.

ميسي نجح في تسجيل 11 هدفًا فقط في كافة المسابقات في موسمه الأول مع باريس سان جيرمان، ويأمل أن يستعيد مستواه في الموسم الجديد.