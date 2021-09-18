"العب هكذا أو اجلس على الدكة" .. الهريفي يشن هجومًا لاذعًا على تاليسكا

نجم وسط النصر السابق يتحدث عن المهاجم البرازيلي

وجه فهد الهريفي نجم النصر المعتزل انتقادًا لاذعًا لأسلوب لعب النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا مع الفريق حاليًا، مطالبًا إياه باللعب كما يريد الفريق والمدرب مانو مينيزيس أو الجلوس على دكة البدلاء.

تاليسكا انضم للنصر هذا الصيف بعد صراع شرس مع الهلال، وقد أدى اللاعب بامتياز في الدوري السعودي محرزًا 3 أهداف خلال 3 مباريات، كما خاض مباراة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا أمام تراكتور سيزي والتي حسمها الفريق السعودي بهدف فينسنت أبو بكر.

الهريفي أوضح وجهة نظره خلال مقطع فيديو طويل نشره على حسابه في سناب شات، وقد أكد في بدايته أن تاليسكا يمتلك حلولًا فردية قادرة على صناعة الفارق لصالح النصر، مثل التسديد من بعيد والتسديد من الكرات الثابتة واقتحام منطقة الجزاء واستغلال الكرات الهوائية.

النجم السعودي السابق أشار بعد ذلك إلى أن رغبة تاليسكا اللعب كمهاجم وهمي، أي بالتواجد في الطرف الأيمن من ثلاثي الهجوم خلف المهاجم المتقدم واقتحام منطقة الجزاء والتحول إلى مهاجم أو لاعب 10 بعد استلام الكرة، مؤكدًا أنه يرفض اللعب في مركز صانع الألعاب كما يريد النصر والمدرب مينيزيس.

وأضاف "تاليسكا يمتلك حلولًا فردية ممتازة النصر بحاجة له وتصنع له الفارق، مثل التسديد من بعيد والكرات الثابتة واقتحام منطقة الجزاء وصناعة الكثافة العددية داخل منطقة جزاء الخصم واستغلال الكرات الهوائية، كل تلك القدرات الخاصة باللاعب ممتازة ومفيدة للفريق".

تابع "لكن اختلافي مع تاليسكا في التوظيف والتحرك، تاليسكا لا يرغب باللعب في مركز 10 بل كمهاجم وهمي في الجانب الأيمن بدلًا من عبد الفتاح عسيري، هو يلعب بتلك الطريقة حاليًا رغم أنه موجود في رقم 10، إذ ينتقل للجانب الأيمن ويتحرك هناك مما يُسبب إرباكًا للفريق واللاعبين، هذا الشيء يضر النصر".

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برضه هذا رأيي .. 👇 pic.twitter.com/MiyD9TGlf4 — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) September 17, 2021

"تاليسكا يجب أن يلعب رقم 10، المدرب يطلب منه اللعب كرقم 10 لكنه يرفض ويرد بأنه يُحب اللعب كمهاجم وهمي من الجانب الأيمن ويخترق بعد استلام الكرة، النصر تعاقد مع تاليسكا ليلعب كرقم 10 .. لماذا إذًا يرفض اللعب هكذا؟ لأنه لا يُحب اللعب وسط كثافة عددية من المدافعين المنافسين، ولا يحب اللعب وظهره للمرمى، يُحب أن يكون كاشفًا للملعب ليستطيع الانطلاق والجري والتمرير".

"هذا الأمر يضر الفريق، رفضه اللعب رقم 10 يضر النصر لأنه قادم للعب هكذا، إما أن يلعب 10 أو يجلس على دكة البدلاء ويلعب بدلًا منه عبد الفتاح عسيري أو أنسيلمو، أو قد يلعب النصر بمهاجمين هما فينسنت أبو بكر بجانب عبد الرزاق حمدالله".

وبعد أخذ ورد مع جماهير النصر التي اختلفت كثيرًا مع الهريفي، عاد وتحدث عن اللاعب قائلًا "تاليسكا ذكي جدًا، في تحركاته وتمريراته ومهاراته، وهو بحاجة لفريق ولاعبين يتحركون جيدًا دون كرة وينسجمون معه وهذا غير موجود في النصر حاليًا، عليه أن يثق بزملائه ويُشركهم في اللعب".

جزء في سنابي ..

على من وضع تغريدة مدحي لتاليسكا..👇 pic.twitter.com/X8G7sBAIzm — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) September 17, 2021

وأخيرًا وجه له رسالة قائلًا "يا تاليسكا، لن تنجح إن حاولت المراوغة في كل كرة، لا يمكن أن تُحاول دومًا المراوغة والتسديد على المرمى، عليك أن تلعب مع زملائك".

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