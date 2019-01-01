"العب دون خوف" وان بيساكا يكشف نصيحة بوجبا له

وان بيساكا يكشف ما قاله له بوجبا بعد انضمامه إلى مانشستر يونايتد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشف الظهير الأيمن الجديد لمانشستر يونايتد وان بيساكا عن النصيحة التي وجهها له بول بوجبا بمجرد انضمامه للشياطين الحمر.

وكان بيساكا قد انضم إلى الشياطين الحمر خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية والتي انتهت في إنجلترا قبل انطلاق البريميرليج.

وحول ذلك، كشف بيساكا عن نصيحة بول بوجبا، الذي كان أول من قدم له النصائح بعد انضمامه إلى الفريق.

وأضاف: "بوجبا كان عاملًا مساعدًا في التأقلم السريع الذي وصلت له مع الفريق، لقد ساعدني كثيرًا في تخطي رهبة البدايات خاصة مع التحول الذي حدث في حياتي"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 27, 2019

وتابع: "بمجرد انضمامي إلى مانشستر يونايتد جلس معي بوجبا ووجه لي بعض النصائح التي ستساعدني في رحلتي مع الفريق"

وأردف: "لقد قال لي لا بد أن تلعب دون خوف وأن تتخلى عن الحذر الزائد وأن تجيد التعامل مع الضغوطات"

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يذكر أن مانشستر يونايتد قد تعاقد أيضًا مع هاري ماجواير خلال سوق الانتقالات الصيفية كأغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.