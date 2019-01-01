العبيد يمر من الاختبارات الطبية بعد إصابة الضامة

العبيد يقترب من دعم النصر أمام السد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

اجتاز عبدالرحمن العبيد، لاعب النصر السعودي، الاختبارات الطبية التي وضعت له استعدادًا للعودة للمشاركات في مباريات الفريق.

وكان العبيد ابتعد لفترة كبيرة بسبب الإصابة التي لحقت به في فترة سابقة، قبل أن يستعد للعودة للتدريبات الجماعية للنصر خلال الأيام القليل المقبلة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن اللاعب عاد للتدريبات عقب انتهاء البرنامج التأهيلي من الإصابة العضلية التي لحقت به.

وكان العبيد قد تعرض لإصابة بإصابة قوية في العضلة الضامة أثناء تسخين فريقه أمام السد ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

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وحقق النصر فوزًا غاليًا على السد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في ذهاب دور ربع النهائي من دوري الأبطال.