العبود يعود إلى تدريبات الاتحاد وقد يشارك أمام ضمك

الاتحاد يستعد لمواجهات قوية خلال الفترة المقبلة.

شهدت تدريبات نادي الاتحاد، مشاركة عبد الرحمن العبود، بعد فترة غياب دامت 3 أسابيع عن الملاعب، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

العبود تعرض لالتواء بالكاحل خلال مواجهة الاتحاد أمام النصر، بالجولة الرابعة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يكون العبود متاحًا للمشاركة في مباراة ضمك المقبلة، والمقرر لها مساء يوم الإثنين المقبل، بالجولة الثامنة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، على ملعب الجوهرة المشعة.

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وفي نفس السياق، واصل الاتحاد تدريباته استعدادًا لمواجهة ضمك المقبلة، بعدما حصل لاعبي العميد على راحة، بعد مباراة التعاون.

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الاتحاد حقق الفوز على التعاون بهدفين مقابل هدف واحد، بالجولة السابعة عشر، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعد فترة طويلة من التعثرات.

الهولندي تين كات، المدير الفني للاتحاد، ركز خلال التدريبات على الجوانب اللياقية، وبعض الجمل التكتيكية، من أجل تحضير الفريق للمواجهات المقبلة.

ويستعد الاتحاد لمواجهة أولمبيك آسفي المغربي، في ربع نهائي كأس محمد الخامس للأندية العربية الأبطال، يوم 15 فبراير الجاري، على ملعب المسيرة الخضراء في مدينة آسفي بالمغرب.