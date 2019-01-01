العبدلي يعيد جوناس لتدريبات اتحاد جدة

اتحاد جدة يستعد لتحسين النتائج خلال المباريات المقبلة

قرر محمد العبدلي المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، إعادة البرازيلي جوناس دي سوزا لتدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وكان لويس سييرا المدير الفني السابق قد قرر استبعاد اللاعب خلال الفترة الأخيرة وعرضه للبيع ورحيله عن اتحاد جدة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الخميس، أن المدير الفني الحالي لاتحاد جدة قرر إعادة جوناس للاستفادة منه في بطولتي كأس الملك وكأس محمد السادس.

وأشارت الصحيفة أن هناك قرار نهائي للعبدلي سوى باستمرار اللاعب أو تفعيل اتفاقية المخالصة بين الطرفين المتفق عليها مؤخرًا.

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وخضع اللاعب خلال الفترة الأخيرة لتدريبات تأهيلية من أجل أن يكون على استعداد من الناحية البدنية، بعد استبعاده من قائمة الفريق في الدوري.