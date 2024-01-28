العائلات في خطر .. اشتباكات عنيفة تعطل كأس الاتحاد الإنجليزي

شغب الجمهور وخوف اللاعبين أوقف المباراة

يبدو أن الكرة الإنجليزية لم تتخلص من آفتها التاريخية بعد! حيث اضطر الحكم لإيقاف مباراة وست بروميتش أمام وولفرهامبتون في الدور الرابع من كأس إنجلترا بسبب أعمال شغب كبيرة اندلعت في المدرجات بين جمهور الفريقين وهددت أمن العائلات المتواجدة في ملعب "ذا هاوثورنس".

الذئاب تقدموا في لقاء الديربي بالهدف الأول بواسطة بيدرو نيتو عند الدقيقة الـ38، وبعدها أضاف ماثيوس كونيا الهدف الثاني عند الدقيقة الـ78 والذي كان شرارة الاشتباكات في المدرجات.

امتداد العنف لأرض الملعب أجبر الحكم على إيقاف اللعب خاصة لخوف بعض اللاعبين على عائلاتهم المتواجدة في المدرج المخصص للعائلات، والذي امتدت له الاشتباكات، وقد غادر جميع لاعبي الفريقين الملعب إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس، وحرص بعضهم على إخراج عائلته وأطفاله من منطقة الاشتباكات.

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وبعد 38 دقيقة تقريبًا من توقف اللعب، عاد اللاعبون إلى أرض الميدان واستؤنف اللعب من جديد بعد السيطرة على شغب الجماهير وضمان أمن الجميع.