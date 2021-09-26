"العام القادم" .. بيريز يعد جماهير ريال مدريد بضم مبابي!

فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يعد أحد الجماهير بضم كيليان مبابي لصفوفه في الصيف القادم!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن مقطع فيديو لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وعد فيه أحد الجماهير بضم كيليان مبابي في الموسم المقبل.

جاء هذا عقب انتهاء مباراة النادي الملكي ضد نظيره فياريال ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

ونشرت قناة "جول"، مقطع فيديو لمجموعة من الجماهير وهم يقتربون من سيارة رئيس النادي العاصمي، ويطلبون منه الحصول على الصور.

وبحسب ما ذكر مراسل القناة فقد طلب أحد الجماهير من بيريز ضم كيليان مبابي لصفوف النادي الملكي في أسرع وقت ممكن لدعم صفوف الفريق.

ورد عليه بيريز وقال كلمتين فقط: "العام المقبل"، في إشارة لقدرة النادي المالية على حسم الصفقة لصالحه مع قرب عقد مبابي من الانتهاء في باريس سان جيرمان.

وكان ريال مدريد قد حاول الحصول على خدمات مبابي هذا الصيف في آخر ساعات سوق الانتقالات، إلا أن باريس سان جيرمان رفض بشكل قاطع.

جدير بالذكر أن مبابي ينتهي عقده في باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ويستطيع التفاوض مع ريال مدريد بشكل مباشر دون إذن الفريق الفرنسي في يناير المقبل على أن ينضم لأي فريق مجانًا في الصيف.

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