العالم يترقب موقف ميسي الرسمي من إقامة كوبا أمريكا في البرازيل!

ماذا سيقرر البرغوث..

تترقب جميع وسائل الإعلام في الساعات القليلة المقبلة موقف ليونيل ميسي النهائي من إقامة كوبا أمريكا 2021 في البرازيل، وينتظر أن يكون رده مؤثرًا للغاية على مستقبل المسابقة.

وكان منتخب البرازيل قد أعلن رفضه إقامة البطولة على أرضه وثار لاعبوه بقيادة كاسيميرو، في الوقت الذي أعلنت فيه الأرجنتين وأوروجواي الأمر نفسه.

لكن حتى اللحظة لم يخرج ميسي برأي قاطع حول الموضوع، وتوقعت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن يتحدث البرغوث بعد مباراة يوم الأربعاء أمام كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2022.

أغلب الظن أن صاحب الـ33 عامًا سوف يسير على نهج منتخب البرازيل ويرفض إقامة البطولة في بلاد السامبا على خلفية التفشي المرعب لفيروس كورونا هناك.

الصحيفة الإسبانية رجحت أن يحدث تواصل بين ميسي وصديقه المقرب نيمار في هذا الصدد، والدولي البرازيلي ممن ثاروا أيضًا ضد إقامة البطولة على الأراضي البرازيلية.

ليس نيمار فقط، بل يمكن أن يكون تواصل ميسي مع لويس سواريز مؤثرًا للغاية بحكم تقارب الثنائي من بعضهما البعض، وانتهاج الأخير سياسة منتخب بلاده الرافضة لإقامة البطولة في البرازيل.

صحيح أن بطولة كوبا أمريكا تحمل آمالًا كبيرة لميسي حتى يتمكن من جلب الميدالية الذهبية الأولى له للأرجنتين، غير أن وضع كورونا في البرازيل قد يجعله يقف بصف مطالبات إلغاء البطولة.

الجدير بالذكر أن التنظيم قد سحب من كولومبيا والأرجنتين بسبب كورونا أيضًا.