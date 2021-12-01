"العالم مشغول بمتحور أوميكرون والنصر يبحث عن مدرب!"

سخر الإعلامي الرياضي سطام الثقيل، من بحث نادي النصر وجماهيره عن مدرب جديد يقود الفريق، بعد رحيل البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني السابق للفريق.

النصر قرر إقالة بيدرو إيمانويل من منصبه كمدرب للنصر، بعد فشله في تحقيق أي انتصار ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لمدة 4 مباريات على التوالي، عقب الخروج من دوري أبطال آسيا بنصف النهائي على يد الهلال.

الثقيل نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يشير خلالها إلى أن العالم منشغل بمتحور "أوميكرون" من فيروس "كوفيد 19"، والنصر يبحث عن مدرب جديد.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "العالم مستنفر مع أوميكرون والنصراويين يدورون مدرب"، في إشارة إلى أن ما يشغل جماهير النصر هو المدرب الجديد فقط وليس أي أزمة أخرى.

تغريدة الثقيل جاءت ردًا على تغريدة أحد جماهير نادي النصر، والذي قال: "طيب تقولوا جارسيا رفض، هاتوا جالاردو كان موفقًا قبل فترة".

العالم مستنفر مع أوميكرون والنصراويين يدورون مدرب 💔💔 https://t.co/NMjT9TwfUN — سطام الثقيل (@sattamalthqil) December 1, 2021

وتبحث إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر خلال الوقت الحالي، عن التعاقد مع مدير فني عالمي جديد يقود الفريق الأصفر خلال الفترة القادمة، خلفًا للمدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل.

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ويتولى مهمة تدريب النصر حاليًا، المدرب البرازيلي مارسيلو سالازار بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب جديد يقود العالمي ما تبقى من الموسم الحالي.