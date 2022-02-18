العاصفة "يونيس" تُهدد كرة القدم الأوروبية هذا الأسبوع

يبدو أن كرة القدم الأوروبية ستعيش أسبوعًا عصيبًا بفضل العاصفة "يونيس" التي ضربت القارة العجوز في الساعات القليلة الماضية.

ووصلت سرعة الرياح بسبب هذه العاصفة إلى 92 ميلًا في الساعة، بجانب انقطاع التيار الكهربائي والخوف من فيضانات.

سريعًا ما تأثرت كرة القدم، فأقدم الاتحاد الهولندي على إلغاء كافة مباريات كرة القدم الاحترافية يوم الجمعة خوفًا من عواقب العاصفة.

آثار يونيس بدت جليًا في مدينة لاهاي الهولندية، إذ حطمت أجزاء من ملعب أدو دين هاج وتطايرت الألواح الموجودة على سقف الملعب وانفجرت الألواح الشمسية.

كانت إنجلترا أيضًا من أكثر المتضررين من هذه العاصفة، التي تعد ربما أحد أسوأ العواصف التي تشهدها أوروبا منذ عقود.

توتنهام لم يستطع السفر إلى مدينة مانشستر لمواجهة السيتي عبر الطائرة بسبب الرياح، ولم يعد أمام السبيرز سوى الذهاب بالحافلة مسافة 200 ميل.

الموقف نفسه تكرر مع بيرنلي، الذي يعجز عن السفر لمدينة لندن لمواجهة برايتون للسبب نفسه.

بعض التقارير تحدثت عن تأجيل محتمل للمباريات، لكن رابطة الدوري الإنجليزي لم تُعلن شيئًا حتى الآن.

The roof of the @SpursOfficial football ground is currently pulsating up and down in the wind!



(Turn your phone landscape and look at the suspended lighting rigs)#StormEunice pic.twitter.com/wzXTpzH4K3 — Paul McNamara (@PGMcNamara) February 18, 2022

وأظهرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كيف تضرر ملعب توتنهام من الرياح العاتية، لدرجة أن سقفه تحرك بصورة مروعة للغاية.

الجدير بالذكر أن العاصفة يونيس تأتي بعد العاصفة "دادلي" التي كادت أن تتسبب في كارثة لطائرة مانشستر سيتي العائدة من البرتغال.