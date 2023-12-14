"العار" في إسبانيا مختلف عن إنجلترا.. تبرئة أرتيتا من سوء السلوك رسميًا!

لأن الترجمة النصية لا تفيد المعنى الحرفي أحيانًا!

برّأ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ساحة ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال من تهمة سوء السلوك التي كادت توقفه لعدد من المباريات بسبب ما قاله من تصريحات عقب مباراة آرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي.

واعترض ميكيل أرتيتا بشدة على قرار الحكم آنذاك باحتساب هدف أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل والذي فاز به الماجبايز على الجانرز بهدف نظيف للا شيء.

وقال أرتيتا آنذا إن ما حدث هو "عار" و"لا يمكن وصف المشاعر في غرف الملابس بسبب قرارات التحكيم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ودفع أرتيتا بأن كلمة "عار" التي قالها بالإسبانية لا تعني نفس المعنى المفهوم بالإنجليزية، والذي كان يستوجب عقابه بتهمة سوء السلوك.

ولن يستأنف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على القرار، وبذلك يستطيع أرتيتا أن يمارس مهامه من على الخط في المباريات القادمة لآرسنال بشكل اعتيادي.