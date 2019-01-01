العابد: قدمنا مباراة جيدة أمام الاتحاد.. وأشكر الله على العودة للملاعب

الهلال فاز مجددًا على الاتحاد بثلاثية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث نواف العابد، لاعب الهلال السعودي عن فوز فريقه على الاتحاد ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحقق الهلال فوزًا جديدًا على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقال نواف العابد في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "حققنا فوز هام وثمين أمام الاتحاد، فريق كبير وصعب علينا اللقاء اليوم".

وأضاف: "نفنذنا تكتيك المدرب أمام الاتحاد، وقمنا بالتركيز على الثلاثة نقاط الهامة في مشوار الدوري والسعي وراق تحقيق اللقب".

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وتابع العابد: "المدير الفني طالب مني ما طلبه من كاريلو، ووفقت اليوم في تقديم مباراة جيدة منذ مشاركتي، وأحمد الله على العودة بهذه الصورة بعد غياب ما يقرب من عام و7 أشهر".

وتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 10 نقاط من 4 مباريات حيث حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في واحد.