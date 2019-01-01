"الظهير الأيمن" صداع جديد يؤرق يورجن كلوب!

الإصابات والإيقاف يحرمان كلوب من أهم أسلحته في ليفربول

فيسبوك تويتر محمد عماد

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن مركز الظهير الأيمن أصبح يمثل مشكلة بالنسبة له الآن، في ظل كم الإصابات والإيقاف لدى اللاعبين المفضلين لشغل هذا المركز.

ويعاني كلًا من ألكسندر أرنولد وفابينيو من الإصابة، بالإضافة إلى جو جوميز، بينما أعير ناثينيل كلاين لبورنموث.

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لاعب الوسط الإنجليزي جيمس ميلنر الذي يعتمد عليه كلوب في أكثر من مركز كان يمكنه التعويض في مركز الظهير الأيمن، ولكنه تلقى بطاقة حمراء في آخر دقائق مباراة كريستال بالاس، التي فاز فيها ليفربول بصعوبة برباعية مقابل ثلاثة أهداف، وحافظ على فارق الأربع نقاط بينه وبين أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

الدقائق الأخيرة من مباراة كريستال بالاس كانت قد شهدت أيضًا مشاركة المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو في مركز الظهير الأيمن.

وعن هذا القرار قال كلوب: "لم يكن الخيار الأمثل بالطبع، ولكن كان علينا التصرف سريعًا، وأنا أتذكر أن فيرمينو كان قد سبق له اللعب في مركز خط الوسط من قبل، كان علينا إيجاد الحلول لإيقاف زاها، وفيرمينو من اللاعبين الأذكياء".

يذكر أن ليفربول لم يتوج بالدوري الإنجليزي منذ موسم 1989-1990.