الظروف تُجبر مانشستر يونايتد على طلب ماندجوكيتش مرة أخرى

سولشار يرفع الراية البيضاء بعد قراره المثير للجدل الصيف الماضي

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن عودة مانشستر يونايتد للتفكير في مهاجم يوفنتوس ماريو ماندجوكيتش في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكان الكرواتي البالغ من العمر 33 عامًا على وشك الانتقال إلى "أولد ترافورد" في الميركاتو الصيفي الأخير، إلا أن التأخر في التوصل إلى اتفاق بين وكيل أعماله وعملاق البريميرليج، دفع إد وودوارد للتفكير في زميله الآخر في هجوم اليوفي باولو ديبالا، وأيضًا لم يتم التوقيع معه.

ورغم أن أغلب التقارير كانت تتحدث عن رغبة المدرب أوليه جونار سولشار في ضم مهاجم جديد، إلا أن تعثر المفاوضات مع نوعية المهاجم المطلوب، أجبرته على بدء الموسم بأنطوني مارسيال، ماركوس راشفورد وماسون جرينوورد في الهجوم.

ومن سوء طالع المدرب النرويجي أن راشفورد ومارسيال تعرضا لسلسلة من الإصابات، ما ضاعف الحمل على اليافع البالغ من العمر 17 عامًا، وفي نفس الوقت، أجبر المدرب على إعادة التفكير في هدف الصيف الماضي، لحل هذه المعضلة مع بداية العام الجديد.

هكذا عرفنا الروسونيري .. أحد كبار إيطاليا وأوروبا وليس كما نشاهده الآن 🤦‍♂️ https://t.co/T7KXRsKKP0 pic.twitter.com/1qvisA40w7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 29, 2019

وجاءت هذه الأنباء بعد تعثر انتقال مهاجم بايرن ميونخ وأتليتكو مدريد السابق إلى الريان القطري، لعدم اتفاق الطرفين على الراتب السنوي، علمًا بأنه لا يلعب مع اليوفي منذ بداية الموسم، اعتراضًا على استبعاده من القائمة المشاركة في دوري الأبطال هذا الموسم.