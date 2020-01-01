الظاهرة: كريستيانو مل من سماع الكل يناديني بـ"رونالدو الحقيقي"

رونالدو دي ليما يشيد بنظيره كريستيانو ويتحدث عن لقبه "رونالدو الحقيقي" وكيف يتقبله البرتغالي.

أشاد رونالدو دي ليما نجم ريال مدريد وإنتر المعتزل ومنتخب البرازيل بنظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الحالي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال حديث عبر موقع "إنستجرام"، مع فابيو كانافارو نجم منتخب إيطاليا المعتزل.

وقال رونالدو: "لابد أن كريستانو مل من سماع جملة رونالدو الحقيقي في كل مرة يتحدث أحدهم عني أمامه".

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وأضاف: "لا يمكن أبدًا مقارنة البشر ببعضهم البعض، كريستيانو سيبقى في تاريخ كرة القدم بكل الأهداف التي سجلها".

وأكمل عن النجم البرتغالي: "هناك ما يميز رونالدو عن الكثير من النجوم وهو الاستمرارية التي قدمها، سيبقى واحد ضمن الأفضل مثل ميسي".

وكان كريستيانو رونالدو قد انضم لصفوف ريال مدريد عام 2009 بعد رحيل الظاهرة بحوالي عامين لإنتر الإيطالي.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد افتتح الدوري الإيطالي الأسبوع الماضي بالتسجيل في شباك سامبدوريا.