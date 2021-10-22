الطموح أم الضياع .. فواز القرني وتحدي "النار"

هل سينجح فواز القرني في تحديه مع المنتخب السعودي؟

"الطموح هو مسار النجاح لكن الاستمرار هو العربة التي تسير بها عليه"، هكذا وصف أحد الرياضيين من قبل الطموح، فلاعب كرة القدم بلا طموح سيكون لاعبًا عاديًا لن يتذكره أحد، وهذا ما رفضه فواز القرني حارس مرمى الشباب، حينما رفض الاستسلام لمقاعد بدلاء الاتحاد، وقرر خوض تجربة جديدة، من أجل العودة إلى المنتخب السعودي وهو ما حدث.

فواز القرني خرج واعترف بأن فرصته للمشاركة بشكل أساسي مع نادي الاتحاد أمر أصبح شبه مستحيل، في ظل الاعتماد على البرازيلي مارسيلو جروهي، الذي يقدم مستويات مميزة للغاية، ليرحل عن صفوف العميد وينتقل إلى الشباب.

الحارس السعودي لديه طموح كبير، وهو الانضمام لصفوف منتخب بلاده، بعد فترة من الاستبعاد، نظرًا لتواجده على مقاعد بدلاء الاتحاد وعدم مشاركته مع فريقه بشكل أساسي، ونجح في هذا الأمر بعد أن انتقل إلى الشباب في رحلة للبحث عن الذات.

والآن أصبح الطريق ممهد أمام القرني من أجل حجز المكان الأساسي في صفوف منتخب السعودية، بعد إصابة محمد العويس حارس مرمى الأهلي، فهل يغتنم القرني الفرصة من أجل قيادة الأخضر للتأهل إلى كأس العالم 2022؟

ماذا قدم فواز القرني مع الشباب هذا الموسم؟

لعب فواز القرني مع نادي الشباب 8 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، استطاع فيها أن يتصدى لـ21 فرصة من جانب الخصوم، منهم 11 فرصة داخل الصندوق.

حارس الشباب قام بلكمة واحدة، وواجه 4 ركلات جزاء، لم يتصدى سوى لواحدة فقط، وتلقى 3 ركلات جزاء في مرماه، وتلقت شباكه 9 أهداف.

واستطاع فواز القرني أن يحجز مكانًا أساسيًا في تشكيل نادي الشباب، وقدم أداء مميز ليكون ضمن اختيارات الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي.

القرني أصبح الآن هو الحارس الأساسي في صفوف المنتخب السعودي، وأمامه اختبار صعب جدًا لإثبات الذات، فهل ينجح في تحقيق حلمه، أم يخيب الآمال فيه؟

ماذا قدم محمد العويس بالدوري السعودي هذا الموسم؟

لعب محمد العويس مع النادي الأهلي 7 مباريات، تصدى فيهم لـ21 فرصة تهديف، منهم 8 فرص داخل الصندوق، ولم يواجه العويس أي ركلة جزاء.

وتلقت شباك العويس 10 أهداف خلال المباريات التي لعبها مع الأهلي، ولكن فريقه بالكامل كان يعاني من عدم الاستقرار على مستوى النتائج والمستوى.

محمد العويس تألق بشكل لافت مع المنتخب السعودي خلال الفترة الأخيرة، حيث نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة خلال مباراة اليابان بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، كما قدم أداء مميز قبل إصابته في مباراة الصين.

وبعد إصابة العويس، أصبح الحديث الآن عن الحارس الذي يستطيع تعويضه، وفواز القرني هو الأقرب لخلافته في هذا المركز خلال الوقت الحالي.

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