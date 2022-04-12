الطرد التاريخي .. هل يمنع فيفا أبو بكر من المشاركة مع النصر؟

النصر يستأنف مبارياته في دوري روشن في 15 من ديسمبر الجاري بمواجهة الرائد

يستعد الكاميروني فينسنت أبو بكر؛ مهاجم النصر السعودي، للعودة للانتظام في تدريبات العالمي بعدما انتهت مشاركاته مع منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022.

المنتخب الكاميروني كان قد ودع مونديال قطر من دور المجموعات محتلًا المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط، خلف البرازيل وسويسرا (6 نقاط لكل منهما).

وشهدت المباراة الأخيرة لرفاق فينسنت تحقيق فوز تاريخي أمام المنتخب البرازيلي بهدف نظيف، سجله أبو بكر، لكنه تعرض للطرد بعده مباشرةً، إذ احتفل خالعًا لقميصه، ليتم إشهار الكارت الأصفر الثاني في وجهه ومن ثم الأحمر.

هذا الطرد أثار الجدل بين الفئة غير المطلعة على قوانين الاتحاد الدولي بشكل كافٍ، حول إمكانية معاقبته في الدوري السعودي بعدم اللعب، نظرًا لوداع الكاميرون للمونديال، وعدم القدرة على تطبيق العقوبة في الحدث العالمي، لكن صحيفة "الاقتصادية" الرياضية أوضحت لهذه الفئة أن قوانين فيفا تشير إلى أنه في مثل هذه الحالات، تطبق العقوبة في أول مباراة دولية رسمية للاعب من منتخب بلاده، وليس مع فريقه في مسابقة محلية.

وبذلك لن يغيب أبو بكر عن مواجهة النصر المقبلة في دوري روشن السعودي أمام الرائد، المقرر إقامتها في 15 من ديسمبر الجاري، ضمن الجولة التاسعة.