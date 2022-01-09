الضربات تلاحق برشلونة قبل الكلاسيكو .. إصابة جديدة في الدفاع!

تلقى نادي برشلونة ضربة جديدة في صفوفه قبل مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني يوم الأربعاء في العاصمة السعودية، الرياض.

برشلونة، كشف عن تعرض مدافعه إريك جارسيا للإصابة خلال مباراة غرناطة في الجولة 20 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وبعد أن بدأ إريك جارسيا المباراة أساسيًا إلى جوار جيرارد بيكيه، اضطر اللاعب الشاب للخروج من الملعب في الدقيقة 54 بسبب مشاكل عضلية.

وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، كشف فيه عن تفاصيل إصابة إريك جارسيا ومدة غيابه.

وكتب برشلونة: "أكدت الاختبارات التي أجريت على إريك جارسيا صباح اليوم إصابته في أوتار الركبة اليمنى، ومن المرجح أن يغيب عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع".

ويأتي ذلك ليمثل ضربة جديدة لدفاع برشلونة الذي يعاني بشكل واضح في الموسم الحالي من الإصابات وتدني مستوى لاعبيه.

ومن المحتمل أن يعتمد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على الثنائي جيرارد بيكيه وكليمون لونجليه في التشكيل الأساسي لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، بالنظر إلى قلة الخيارات الدفاعية في الفريق الكتالوني.

ومع استبعاد الفرنسي صامويل أومتيتي من خطط برشلونة والاستعداد لخروجه من "كامب نو" في يناير الجاري، وإصابة جارسيا ورنالد أراوخو، فإن تشافي لن يجد أمامه سوى بيكيه ولونجليه للاعتماد عليهما خلال الفترة القادمة.

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