الضربات تتوالى.. برشلونة يؤجل عودة فاتي للملاعب بسبب الإصابة!

اتخذ الطاقم الطبي لبرشلونة قرارًا هامًا بالاتفاق مع أنسو فاتي، وهو تأجيل عودته للملاعب لأسبوعين إضافيين خشية معاودته الإصابة مجددًا.

وكان فاتي قد تعرض إلى إصابة في مباراة سيلتا فيجو بالدوري الإصباني يوم 6 نوفمبر الماضي، كانت عبارة عن تمزق في أوتار الركبة.

منذ ذلك الحين وتباينت الأنباء، فتارة قالت الصحف أن صاحب الـ18 عامًا سيعود أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، وتارة أخرى تحدثوا عن غياب طويل.

متى يعود أنسو فاتي إلى الملاعب؟

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" فإن أنسو فاتي لن يخوض مباريات أخرى من المباريات المتبقية لبرشلونة في عام 2021.

الخطة الأساسية كانت أن يعود فاتي للملاعب أمام إلتشي يوم 18 ديسمبر المقبل، إلا أنه في الساعات الماضية تم الاتفاق على تأجيل تلك العودة.

النادي الكتالوني قلق للغاية من أن فاتي لم يتعافى تمامًا، لذلك فالاتفاق حاليًا هو عودته لبضع دقائق في أولى مباريات 2022 أمام مايوركا يوم 2 يناير.

كان هذا هو القرار الذي أقره الطاقم الطبي، لتزيد مدة الغياب من ستة لتصبح ثمانية أسابيع، وقد منح تشافي هيرنانديز الموافقة على ذلك أيضًا.

لماذا يشكل غياب أنسو فاتي أزمة لبرشلونة؟

يأتي تأخير عودة أنسو فاتي بمثابة الكارثة الفنية للمدرب تشافي هيرنانديز بعد نبأ ابتعاد ممفيس ديباي عن الملاعب لمدة شهر بسبب الإصابة.

هكذا، لم يعد أمام المدرب الشاب سوى الاعتماد على لوك دي يونج في مركز المهاجم الصريح، خصوصًا وأن مارتين برايثوايت لن يعود قريبًا، وبالمثل سيرخيو أجويرو.

برشلونة سيلعب أمام أوساسونا هذا الأسبوع، ثم يستضيف إلتشي في كامب نو، وبعدها يلتقي مع إشبيلية في رامون سانشيز بيزخوان، وجميع تلك اللقاءات من دون مهاجم صريح.

ماذا قدم أنسو فاتي منذ عودته من الإصابة؟

شهر نوفمبر هو شهر الكوابيس بالنسبة لفاتي، ففي 2020 تعرض لإصابة قوية أمام ريال بيتيس أبعدته 7 أشهر عن الملاعب.

بعد عودته، شارك صاحب الأصول الغينية في 8 مباريات على مختلف الأصعدة، أحرز خلالهم أربعة أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.

النقطة التي تؤكد أهمية الشاب الدولي الإسباني هي أنه ورغم تلك المشاركات المعدودة، فهو ثاني هدافي البارسا هذا الموسم بعد ديبالي الذي سجل 8 أهداف.

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