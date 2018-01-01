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كأس آسيا

الصيعري: تلقيت خبر انضمامي للمنتخب السعودي بعد استيقاظي من النوم

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مهاجم الحزم يكشف كواليس استقباله لخبر انضمامه لمنتخب السعودية

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أبدى محمد الصيعري، مهاجم فريق الحزم، سعادته البالغة بالانضمام لقائمة المنتخب السعودي، التي ستشارك في كأس أمم آسيا 2019.

الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، أعلن عن قائمة الأخضر التي تضم 23 لاعبًا، والذين سيشاركون في كأس آسيا 2019.

الصيعري قال خلال تصريحات تلفزيونية: "تلقيت خبر انضمامي للمنتخب السعودي، فور استيقاظي من النوم صباح اليوم الخميس".

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مهاجم الحزم تابع: "لم أصدق نفسي وبحثت عن الخبر بنفسي، وفور تأكدي من المعلومة، شعرت بالفخر والسعادة".

الصيعري شدد على أنه لن يكتفي بالانضمام للمنتخب السعودي فقط، بل سوف يركز أكثر داخل الملعب وخارجه، من أجل التألق والظهور بمستوى جيد.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة، ببطولة كأس آسيا، مع منتخبات كوريا الشمالية وقطر ولبنان.

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