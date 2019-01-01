الصمود ماركة فلسطينية وسوريا عبارة عن السومة – أبرز ردود الأفعال على مباراة سوريا وفلسطين

أبرز ردود الأفعال عقب مباراة سوريا وفلسطين في كأس آسيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

نجح المنتخب الفلسطيني، في تحقيق اول نقطة له في تاريخه بكأس الأمم الآسيوية، بعد التعادل امام نظيره السوري، في أولى مباريات المجموعة الثانية.

مباراه حبيه بين الاخوان انتهت بتعادل سلبي

شكرا للفدائي على هذه الروح ماحد يطلب منهم الا اداء مشرف وفعلا قدموا اداء مشرف جدا بعشر لاعبين

رؤية علم فلسطين يرفرف شي يثلج الصدر



*عبداللطيف البهداري نجم اللقاء بدون منازع*



#سوريا_فلسطين — ahmed (@ahmed1_LFC) January 6, 2019

الجماهير الفلسطينية أشادت بدفاع فريقها، في مباراة الليلة، بعد تقديم أداء مشرف كما وصفه البعض، بالرغم من قلة الخبرة.

المنتخب رغم الاستهزاء من البعض وقلة والخبرة الا انه كان صامد وحاول في كذا فرصة وحتى بعد الطرد مازال صامد ، مباراة كانت ممتعة جدا

🇵🇸❤️ #سوريا_فلسطين — DhM 🇵🇸 (@dhm_121) January 6, 2019

#سوريا_فلسطين

دائماً وابدا

الصمووود ماااااركه فلسطينيه

هاردلك المنتخب الفلسطيني

كنتم اقرب للفوز — رحآل (@GgggHga) January 6, 2019

فلسطين تغلق كل المنافذ وبعشرة لاعبين #سوريا_فلسطين — بين السطور (@alshbib_adnan) January 6, 2019

#سوريا_فلسطين

صمود للدفاع الفلسطيني

رغم النقص لم يتأثر

يجي رمضان والسورين يحاولون تسجل هدف واحد ولن يتمكنوا .. — a-abdo (@a744k) January 6, 2019

وعلى الجانب الآخر، اشتكي البعض من ضعف المنتخب السوري، مشيرين إلى أن المنتخب عبارة عن عمر السومة فقط.

المنتخب السوري عبارة عن "عمر السومة"

دفاع فلسطين قفل عليه و كسب نقطة #سوريا #سوريا_فلسطين #فلسطين — Abdullah Alkhaldi (@braintree09) January 6, 2019

#كلنا_سوريا_من_اجل_السومه#كأس_آسيا2019#سوريا_فلسطين



قلتها بالتصفيات المؤهله لكاس العالم وارجع اقولها عمر السومه ماصار هداف للدوري السعودي ثلاث مرات الا بسبب دلاخه الدفاع وضعف الحراس اذا واجه دفاعات وحراس صاحيه يضيع — NJla (@njolaaa2016) January 6, 2019

ويتصدر المنتخب الأردني صدارة المجموعة الثانية بثلاث نقاط، ويأتي في المركز الثاني، كلاً من سوريا وفلسطين، وتتذيل أستراليا المجموعة.