الصفقة تمت .. تفاصيل عقد وراتب بيريرا مع الهلال

صفقة بيريرا حسمت لصالح الهلال

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، نجحت في التوقيع مع البرازيلي ماتيوس بيريرا جناح فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

الهلال دخل في مفاوضات منذ فترة طويلة مع وست بروميتش، من أجل إقناعه بالتخلي عن خدمات بيريرا لصالحه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كيف وقع الهلال مع ماتيوس بيريرا؟

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية على أن التوقيع جاء في العاصمة الفرنسية باريس، مع البرازيلي ماتيوس بيريرا، وذلك بحضور ممثل فريق وست بروميتش الإنجليزي.

وتوجه مسؤولو نادي الهلال إلى باريس خلال الساعات الماضية، وقاموا بالتوقيع مع بيريرا لمدة 3 أعوام قادمة.

كم بلغت قيمة انتقال ماتيوس بيريرا إلى الهلال؟

وكشفت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن أن الصفقة كلفت نادي الهلال مبلغ 17.5 مليون جنيه استرليني، وذلك بعد مفاوضات بدأت منذ شهر مايو الماضي.

صحيفة "الرياضية" أشارت إلى أن نادي الهلال سيقوم بدفع المبلغ المالي على دفعتين مجدولتين، تم الاتفاق عليهما بين إدارتي الهلال ووست بروميتش.

كم يبلغ راتب ماتيوس بيريرا مع نادي الهلال؟

وأضافت صحيفة الرياضية، أن ماتيوس بيريرا سيحصل على مبلغ 4.8 مليون يورو راتبًا سنويًا من نادي الهلال بداية من الموسم المقبل.

نادي الهلال عرض هذا الراتب الضخم، من أجل إقناع اللاعب البرازيلي بارتداء قميص الزعيم بداية من الموسم المقبل، ليوافق اللاعب ويضغط على إدارة ناديه للموافقة.

من هو كلمة السر في إتمام صفقة انتقال بيريرا إلى الهلال؟

وشددت صحيفة "الاقتصادية" السعودية على أن البرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعمال البرتغالي ليوناردو جارديم ومواطنه كريستيانو رونالدو، هو نقطة التحول بعد أن كاد الهلال يفقد الأمل في الحصول على خدمات اللاعب.

مينديز ساعد على تقريب وجهات النظر، وإقناع الهلال ووست بروميتش على تسديد المبلغ على دفعتين، الأولى مع التوقيع والثانية بعد 6 أشهر.

وتم الاستعانة بمينديز بعد أن كان الطريق كان مسدودًا للتوصل لاتفاق، بسبب عدم وجود اتفاق حول مبلغ الصفقة وآلية دفعها، وهو الأمر الذي دعا جارديم للتواصل مع مينديز للتدخل.

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