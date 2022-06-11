الصفقة باتت وشيكة .. زيدان يتوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان!

الاتفاق يشمل تواجد زيدان كمدرب لريال مدريد والمنتخب الفرنسي في نفس الوقت..

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود "اتفاق مبدئي" بين فريق باريس سان جيرمان، وزيد الدين زيدان، لتولي مسؤولية الفريق في الموسم المقبل.

وتأتي تلك الأنباء، بعد أيام من تواجد أخبار مكثفة حول رغبة الفريق الفرنسي في البحث عن بديل للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن الاتفاق بين باريس وزيدان قد تم بالفعل، لكنه يتبقى بعض التفاصيل الأخيرة التي ستتم في الأيام المقبلة.

كيف تم الاتفاق؟

أشار التقرير إلى وجود اجتماعات بين الطرفين مكثفة في الأسابيع الأخيرة، الأولى جرت في باريس، باستغلال وجود مدرب ريال مدريد السابق في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع في قطر، فيما عاد زيدان الآن إلى إيبيزا حيث سيواصل قضاء بضعة أيام في إجازة مع بقية أفراد عائلته.

ماذا حدث في الاجتماعات؟

أوضح التقرير أن هناك بالفعل اتفاق مبدئي بين باريس سان جيرمان وزين الدين زيدان لتولي مسؤولية النادي الباريسي.

وتعني هذه الاتفاقية أن زيدان سيوقع مع باريس سان جيرمان للمواسم الثلاثة المقبلة، وهي نفس المدة التي اتفق عليها في العقد الأخير مع ريال مدريد رغم أنه لم يكمل الموسم الثالث.

ويسمح الاتفاق الحالي لزيدان بالتوفيق بين منصبه التدريبي في النادي الباريسي والمنتخب الفرنسي، في حال تلقى دعوة من الاتحاد الفرنسي بعد مونديال قطر لاستبدال المدرب الحالي ديدييه ديشان.

كما أشار التقرير إلى الوقت الذي سيحدث فيه الاتفاق، حيث سيتم التوقيع على العقود بنهاية شهر يونيو.

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