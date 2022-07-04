صفقتان في ساعات معدودة .. برشلونة يعلن التعاقد مع كيسييه وكريستنسن

برشلونة أنهى انتظار جماهيره، وأعلن رسميًا عن أول صفقتين في فترة الانتقالات الصيفية.

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا عن إبرام أول صفقتين في فترة الانتقالات الصيفية 2022، بعد أن ضم فرانك كيسييه قائد منتخب ساحل العاج في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى الدنماركي أندرياس كريستنسن قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في صفقة انتقال حر أيضًا.

كيسييه انتقل إلى برشلونة بعد انتهاء عقده مع ميلان الإيطالي، رغم المحاولات الحثيثة من بطل "سيري آ" لتمديد عقده لفترة أطول.

ما هي تفاصيل انتقال كيسييه إلى برشلونة؟

ونشر برشلونة بيانًا مطولًا عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت للإعلان عن تفاصيل التعاقد مع كيسييه.

وجاء في البيان: "توصل برشلونة إلى اتفاق مع فرانك كيسييه بشأن انضمام اللاعب إلى برشلونة بعد انتهاء عقده مع ميلان".

وأضاف: "سيوقع اللاعب عقدًا حتى 30 يونيو 2026، فيما سيكون الشرط الجزائي الخاص بالعقد 500 مليون يورو".

واختتم البيان: "يوم الأربعاء السادس من يوليو، سيتم تقديم فرانك كيسييه كلاعب جديد في برشلونة".

وسيظهر كيسييه صباح يوم الأربعاء على أرضية ملعب تيتو فيلانوفا، مرتديًا قميص برشلونة لموسم 2022-23.

وبعد ذلك سيعقد قائد منتخب ساحل العاج مؤتمرًا صحفيًا في المدينة الرياضية للنادي الكتالوني، للرد على أسئلة الصحفيين.

ما هي تفاصيل انتقال كريستنسن إلى برشلونة؟

بعد ساعات قليلة من الإعلان عن انضمام كيسييه، أعلن برشلونة عن تعاقده مع أندرياس كريستنسن قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في صفقة انتقال حر.

وحسب البيان الذي أصدره برشلونة عبر موقعه الرسمي، فإن عقد الدنماركي الدولي في "كامب نو" يمتد حتى 30 يونيو 2026، وتصل قيمة فسخ عقده إلى 500 مليون يورو.

وسيتم تقديم كريستنسن لاعبًا جديدًا في برشلونة يوم الخميس السابع من يوليو، حيث سيظهر للمرة الأولى بقميص النادي الكتالوني، وسيعقد بعدها مؤتمرًا صحفيًا.