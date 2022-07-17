الصفقة الدفاعية لن تتم بسهولة .. باريس وتشيلسي يعقدان سوق انتقالات برشلونة

برشلونة يصطدم رغبة باريس سان جيرمان وتشيلسي في التعاقد مع مدافع إشبيلية

أصبح جول كوندي مدافع إشبيلية هو معركة سوق الانتقالات القادمة بين الأندية الأوروبية الكبرى خلال الصيف.

جول كوندي يمتد عقده مع الفريق الأندلسي حتى صيف 2024، ولا يبدو أن اللاعب ينوى تمديد إقامته في الفريق لسنوات قادمة، خاصة مع وجود اهتمام من أندية أكبر.

برشلونة أحد الأندية التى تضع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا كأولوية قصوى لتدعيم الدفاع، البرسا بالتأكيد حل جميع مشاكله في سوق الانتقالات بعد اتمام الاتفاق مع بايرن ميونخ لشراء المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ليصبح التركيز الآن كله على تدعيم الخط الخلفي فقط.

باريس سان جيرمان أيضًا أحد الفرق المهتمة بضم المدافع الفرنسي الدولي من أجل تعزيز خط الدفاع، ويظهر تشيلسي في الصورة حيث يرغب في تعويض رحيل أنطونيو روديجر وأندرياس كريستنسن.

جول كوندي القطعة الناقصة في برشلونة

رغم الأزمة المالية التى تكبل يد برشلونة، لكن النادي الكتالوني قام بتعاقدات كبيرة، بداية من فرانك كيسييه لاعب وسط ميلان وأندرياس كريستنسن مدافع تشيلسي في انتقالات حره بعد نهاية تعاقدهما مع أنديتهم، ثم الحصول على رافينيا دياز جناح ليدز يونايتد مقابل 58 مليون يورو، وأخيرًا روبرت ليفاندوفسكي نجم هجوم بايرن ميونخ مقابل 50 مليون يورو.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن برشلونة يضع جول كوندي مدافع إشبيلية وسيزار أثبيليكويتا قائد تشيلسي كأولوية قصوى لتدعيم صفوف الفريق هذا الصيف.

باريس سان جيرمان يختار كوندي لتعويض فشل التعاقد مع شكرينيار

وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية نقلًا عن "لو باريزيان" الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان اختار التعاقد مع جول كوندي في حالة فشل التعاقد مع ميلان شكرينيار مدافع إنتر ميلانو.

نادي العاصمة الفرنسية يريد ضم اللاعب السلوفاكي الدولي، لكن صعوبة التفاوض مع الفريق الإيطالي، جعلهم يضعون خطة ثانية لتعزيز الخط الخلفي.

تشيلسي يريد كوندي

ووفقًا لصحيفة "أبسي" الإسبانية يريد نادي تشيلسي التعاقد مع اللاعب الفرنسي بعد انهيار المحادثات مع مانشستر سيتي بشأن ناثان أكي.

إشبيلية يقدر لاعبه بحوالي 60 مليون يورو، وقد ينتظر وصول عرض مناسب من أحد الأندية الثالثة المهتمة بكوندي من أجل بيعه للنادي صاحب العرض الأعلى.

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