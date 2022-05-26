الصفقة البحرينية فشلت رسميًا.. ميلان يبحث عن مالكين جدد

العملاق الإيطالي لا يزال في طور البحث عن ملاك جدد

فشلت بشكل رسمي مفاوضات الاستحواذ على إي سي ميلان الإيطالي بين صندوق إليوت الاستثماري الأمريكي الذي يملك النادي حاليًا، وشركة "إنفستكورب" التي تتخذ من البحرين مقرًا لها وكانت الجهة الأكثر اقتحامًا لمفاوضات الاستحواذ على العملاق الإيطالي.

جاء هذا بعد أن أعلن محمد العارضي رئيس الشركة عبر حسابه على تويتر أنه تخلى رسميًا عن فكرة الاستحواذ على نادي ميلان.

فشل الصفقة

وكتب العارضي: "تحدثنا مع إليوت عن استثمار محتمل في ميلان، وكما يمكن أن يحدث في أي مفاوضات، لم يتم الوصول إلى اتفاق تجاري، واتفقنا بشكل مشترك على إنهاء المحادثات، نتمنى لميلان كل التوفيق في الموسم المقبل وما بعده".

We had discussions with Elliott about a potential investment in #AC Milan. As can be the case with premium deals, a commercial agreement wasn’t reached, and we have mutually decided to end talks. We wish AC Milan the best for next season and beyond — محمد محفوظ العارضي (@MMAlardhi) May 26, 2022

وبعد فشل تلك الصفقة، عاد الأمل من جديد لشركة "ريد بيرد كابيتال" للاستحواذ على ميلان، وسط منافسة من صندوق "جيري كاردينال" الأمريكي في ذات السياق.

الصندوق الأخير تواصل رسميًا مع مالكي إي سي ميلان وفي انتظار التوصل إلى اتفاق كامل.

وتتحدث الأرقام المتضاربة في السوق عن أن صفقة الاستحواذ على ميلان ستضخ في خزائن النادي اللومباردي ما قيمته 1.3 مليار يورو، مع إمكانية أن تصل المكافآت الإجمالية الإضافية خلال مدة الاستحواذ إلى 1.8 مليار يورو.

اقرأ أيضًا..

إبراهيموفيتش يصدم الجميع بشأن إصابته: لعبت ستة أشهر دون رباط صليبي!

أول لقب أوروبي لروما .. مورينيو يضم بطولة المؤتمر الأوروبي لإنجازاته!

مورينيو بطلًا من جديد .. لأن طائر العنقاء يولد دائمًا من بين الرماد!