الصفقات في أمان .. الاتحاد يحصل على الكفاءة المالية

الاتحاد سيتمكن من قيد لاعبيه الجدد

أعلن أنمار الحائلي؛ رئيس نادي الاتحاد، عن حصول ناديه على شهادة الكفاءة المالية، بعد نجاحه في سداد ومعالجة الالتزامات المالية المطلوبة من العميد.

الاتحاد يحصل على شهادة الكفاءة المالية

نشر الحائلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن حصول الاتحاد على شهادة الكفاءة المالية.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "اللهم لك الحمد، الخطوة الثانية تمت بنجاح، سداد ومعالجة التزامات مالية بأكثر من 43 مليون ريال".

ونشر في التغريدة صورة شهادة الكفاءة المالية التي حصل عليها الاتحاد، وبالتالي سيتمكن من قيد لاعبيه الجدد.

ما هي صفقات الاتحاد حتى الآن؟

نجح نادي الاتحاد في إبرام 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك استعدادًا للموسم الجديد 2022-2023.

الاتحاد تعاقد مع أحمد شراحيلي مدافع نادي الشباب في صفقة انتقال حر، واستعار زكريا هوساوي ظهير أيسر فريق أحد لمدة موسم واحد فقط.

كما نجح العميد في التعاقد مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك المصري في صفقة حرة، واستعار الأنجولي هيلدر كوستا جناح ليدز يونايتد لمدة موسم واحد.