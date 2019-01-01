من هو الصربي ميتشو؟ مدرب الزمالك الجديد الذي أعاد أوغندا لأمم أفريقيا

أعلن الزمالك بقيادة مرتضى منصور عن المدرب الجديد للفارس الأبيض بعد تمويه ستانوفيتش وهو الصربي الآخر ميتشو، فمن هو؟ وما هي مسيرته في القارة السمراء؟

أبانوب صفوت | فيسبوك

أعلن نادي الزمالك بقيادة رئيسه مرتضى منصور وبشكل رسمي هذه المرة عن التعاقد مع الصربي ميلوتان سريدويوفتش مدرباً جددياً للقلعة البيضاء، بعد أن وصل المدرب إلى القاهرة ووقع على العقود بالفعل، لينتهي الجدل أخيراً بعد فترة طويلة من الشائعات والقيل والقال حول المدرب الجديد للفريق.

كان مرتضى منصور قد تعمد مغالطة وسائل الإعلام في الفترة الماضية عندما أعلن أن ستانوفيتش هو المدرب الجديد دون أن يصل إلى مصر من الأساس، ومن ثم اعترف بأنها أخبار خاطئة، قبل أن يتم التعاقد مع صربي آخر وهو ميتشو الذي سيتولى مهام تدريب الفريق خلفاً للمدرب المؤقت طارق يحيى.

لكن من هو الصربي ميلوتان سريدوفتش؟ ما هي الأندية والمنتخبات التي قام بتدريبها طيلة مسيرته، وما الذي يمكن أن يقدمه مع الزمالك؟، هذا ما سنعرفه في هذا التقرير..

من هو ميتشو؟

ميتشو هو مدرب صربي وُلد في 1 سبتمبر من عام 1969، كان قد بدأ مسيرته كلاعب مع فريق سوفوبودا ليوبليانا السلوفيني، جرافتشار بيوجراد، زوركا سوبوتيكا بالإضافة إلى بيونير سوبوتيكا الصربي، ولكن تعرضه لإصابة مزمنة في الركبة اضطره لاعتزال اللعبة والتركيز على مجال التدريب.

بدأ ميتشو مشواره التدريبي في صربيا مع فريق باليك في عام 1994 واستمر معهم لمدة سنوات كاملة، قبل أن يتولى مسئولية قيادة فريقه السابق بيونير سوبوتيكا ولكنه لم يستمر معهم لفترة طويلة حيث رحل عنهم بعد موسم واحد فقط، كما قام بتدريب منتخب يوغسلافيا تحت 20 عاماً وفريق هايدوك كولا ولكن في تجارب قصيرة.

تذوق ميتشو طعم النجاح عندما انطلقت مغامرته الجديدة في قارة أفريقيا بدايةً من عام 2001، وقام بتدريب فيلا الأوغندي لمدة ثلاث سنوات قبل أن ينتقل إلى إثيوبيا ويقوم بقيادة فريق سان جورج لمدة عامين ثم رحل إلى جنوب أفريقيا بعد عرض من أورلاند بايرتس ولكنه استمر معهم لمدة أقل من عام واحد.

استمر ميتشو في خوض تجارب مختلفة داخل القارة السمراء وذهب إلى دولة مختلفة هذه المرة وهي تنزانيا من أجل الإشراف على فريق يانج أفريكانز، ثم عاد مجدداً إلى سانت جورج الإثيوبي في عام 2007، قبل أن يوافق على عرض الهلال السوداني في 2010 ويمكث معهم لمدة عامين فقط.

قرر ميتشو تغيير جلده، وحصل على فرصته مع المنتخبات الوطنية، تولى تدريب كل من منتخبي رواندا وأوغندا، قبل أن يعود مجدداً لأورلاندو بايرتس في عام 2017 ويستمر معهم حتى الأيام القليلة الماضية، عندما وافق على تدريب نادي الزمالك.

الأندية التي قام ميتشو بتدريبها:

الفريق الفترة باليك 1994 - 2000 سبارتاك سوبوتيكا 2000 - 2001 يوغسلافيا تحت 20 عام 2001 هايدوك كولا 2001 فيلا 2004 - 2006 سانت جورج 2006 أورلاندو بايرتس 2018 سانت جورج 2007 - 2010 الهلال 2010 - 2011 أولاندو بايرتس 2017 - 2019

كم عدد البطولات التي فاز بها ميتشو في مسيرته؟ حقق ميتشو نجاحات مذهلة منذ أن بدأ التدريب في قارة أفريقيا، بدايةً بفريق فيلا الأوغندي الذي استطاع قيادته للفوز بلقب الدوري ثلاث مرات وكذلك كأس سيكافا للأندية عام 2003 ومن قبله كأس أوغندا في 2002، على الرغم أنه استمر مع الفريق لمدة ثلاث سنوات فقط. ومن أوغندا إلى أثيوبيا قاد ميتشو فريق سان جورج لتحقيق لقب الدوري مرتين في العامين الذي قام فيهما بتدريب الفريق، بالإضافة إلى بطولة كأس السوبر الإثيوبي عام 2005 وذلك في ولايته الأولى معهم، قبل أن ينتقل إلى أورلاندو بايرتس في تجربة قصيرة ولكنها لم تكن فاشلة بعد أن وصل بهم إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2006. انضم ميتشو لفريق يانج أفريكانز التنزاني لمدة موسم واحد فقط ولكنه ترك بصمته المعتادة وفاز بلقب الدوري المحلي، قبل أن يعود لسانت جورج ويكرر نفس إنجازاته في المرة الأولى، يفوز بالدوري ثلاث مرات في ثلاث سنوات بالإضافة إلى كأس السوبر أيضاً. ثم خاض ميتشو تجربة جديدة تماماً مع الهلال السوداني الذي تولى مسئوليتهم لمدة عامين تُوج فيهما بلقبين وهما الدوري السوداني عام 2010 وكأس السودان في 2011، وعلى الصعيد القاري قادهم لنصف نهائي الكونفدرالية في 2010 ونصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2011. كان أورلاند بايرتس هو أخر فريق قام ميتشو بتدريبه قبل أن يوقع مع الزمالك، وهو الفريق الوحيد في تجربته الأفريقية الذي فشل معهم في حصد أي لقب، حيث قادهم لتحقيق المركز الثاني في عامي 2017 و2018 خلف صن داونز، ولكنه أعادهم للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا من جديد بعد غياب طويل. ما الذي قدمه ميتشو مع المنتخبات الوطنية التي قام بتدريبها؟

شجعت التجارب المحلية الناجحة للصربي ميتشو الاتحاد الرواندي لكرة القدم على الاستعانة بخدماته في 2011، ليتولى مسئولية المنتخب الوطني لمدة عامين، ولكن تجربتهم معهم لم تكن موفقة بالمرة، وكان أبرز إنجاز فيها هو وصافة كأس سيكاما في 2011 بعد خسارة المباراة النهائية أمام أوغندا.

قاد ميتشو المنتخب الرواندي لدور المجموعات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014 ولكنه اكتفى بجمع نقطة واحدة فقط في أول ثلاث مباريات ليتم إقالته، ويتولى بعدها قيادة منتخب آخر وهو أوغندا، ويبدو أن تلك البلد هي تميمة الحظ للصربي من أن اجل أن يحقق بداية موفقة في التجربة الجديدة له مع المنتخبات.

تمكن ميتشو من قيادة أوغندا إلى نهائيات أمم أفريقيا التي أُقيمت بالجابون عام 2017 وذلك للمرة الأولى منذ 38 عاماً، وقام بتدريبهم في أول مباراتين من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 وحقق نتائج رائعة مثل التعادل مع غانا والفوز على الكونغو برازفيل بهدف دون رد.

وفي يونيو من عام 2017 قام ميتشو بفسخ عقده مع الاتحاد الأوغندي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، ليعود بعدها إلى تدريب الأندية مرة آخرى من بوابة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

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ما الذي يمكن أن ينتظره الزمالك من ميتشو؟

يأمل مشجعو الزمالك أن يستطيع الصربي ميتشو تعويض المدرب السابق جروس الذي استطاع قيادة القلعة البيضاء للفوز بكأس الكونفدرالية ونافس على لقب الدوري المحلي حتى نهايته، ولكن ما هي أفكار ميلوتان سيديروفتش وما الذي يستطيع تقديمه مع الفارس الجديد بعد الصفقات الكثيرة التي أبرمها الفريق؟

اشتهر ميتشو بطريقة 4-4-2 مع أورلاندو بايرتس وبتقديم أي فريق يدربه لأسلوب هجومي مميز، حيث أنه مهووس بتطبيق الضغط العالي ويعتبر من المعجبين بقوة بأفكار كرويف حيث يصفه الصربي بأنه الأب الروحي لكرة القدم الحديثة، كما تمنحه تجاربه السابقة في السودان، أثيوبيا وأوغندا الكثير من الثقة للنجاح منذ موسمه الأول.

لا يعتبر ميتشو مدرب الخطة الواحدة، فهو يملك مرونة تكتيكية كبيرة مكنته من تجربة خطط آخرى مع الأندية التي يدربها أبرزها طريقة 3-4-3 من أجل إيجاد التوازن الدفاعي والهجومي المطلوب، وتعتبر الطريقة الأنسب والأقرب لتطبيقها مع الزمالك في الفترة المقبلة خاصةً مع ضعف القدرات الدفاعية للنقاز، وباعتبار أن عبدلله جمعة لا يشارك في مركزه الأساسي.