الصرامي يُطالب بهذا الحل لإنقاذ الدوري .. وشرفي الهلال: شاهد واستمتع!

الهلال طار بالصدارة بفارق 12 نقطة عن النصر

SHAHID

يبدو أن ابتعاد الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي عن النصر دفع بعض الإعلاميين النصراويين للتفكير في حل من خارج الصندوق لإعادة فريقهم للمنافسة، وأحدهم كان سعود الصرامي المتحدث السابق باسم النادي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال هزم الرياض في آخر جولات الدوري فيما سقط النصر أمام الرائد ليتسع الفارق بينهما إلى 12 نقطة، وقد طالب الصرامي عبر مقطع فيديو إلى إنقاذ الدوري والمنافسة، وقد اقترح حلًا لذلك وهو عودة نظام المربع الذهبي.

حسن الناقور عضو شرف نادي الهلال سخر من حديث الصرامي وطالبه بالابتعاد عن تلك الأفكار والجلوس في المدرج ومشاهدة الفريق الأزرق والاستمتاع بأدائه وعروضه.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

إذ كتب، ردًا على مقطع الفيديو، عبر منصة إكس "يجب أن ننقذ الدوري ونطبق المربع الذهبي. بعد ما أصبح الفارق +12 يطالبون الآن بإنقاذ الدوري. يطالب بعودة المربع الذهبي اللي ما شفناه قبل بالعالم. يا سعود خلك على المدرج واتفرج واستمتع بالهلال ونجومه واترك المطالبات اللي ماله داعي".

يُشار إلى أن النصر يُواجه خطر الخروج من دوري أبطال آسيا كذلك، إذ خسر في ذهاب ربع النهائي أمام العين 1-0 وسيلعب مساء غدٍ الإثنين مباراة الإياب في الرياض.

SHAHID