الصرامي يعود للهجوم على جمهور الهلال: أنتم مزعجون كمطرب شعبي في الأوبرا

عاد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي للهجوم على جمهور نادي الهلال السعودي "القوة الزرقاء" من جديد، مطالبًا بمنعهم من ترديد أهازيجهم بالملاعب.

القوة الزرقاء دائمًا ما تزحف خلف الزعيم في مختلف الملاعب، بأهازيجها ولافتاتها الرائعة، التي كانت عاملًا مهمًا في تتويج الفريق بعديد البطولات المحلية والقارية.

وقبل أيام، هاجمها الصرامي، مستنكرًا كلمات الأهازيج التي ترددها القوة الزرقاء، مشبهًا إياها بأهازيج الأعراس. (طالع التفاصيل)

واليوم عاد من جديد الإعلامي الرياضي للهجوم على جمهور الأزرق، بالتزامن مع انتشار أهزوجة "يمشي كدا كدا" الخاصة بجمهور نادي الاتحاد السعودي، في مختلف أنحاء العالم.

الصرامي كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " أهازيج " القوة الزرقاء" مزعج ،، مفردات قديمة و مستهلكة و مكررة ؟ إبتعادها عن ترديد الأهازيج أفضل ؟، تذكرني بمن " يدعو" مطرب شعبي،،، للحضور " لدار الأوبرا " مستغلاً رحيل لوتشيانو بافاروتي لغناء إغنية "" مريت سوق الذهب قصد أشتري دبله" هدية للحبيب اللي طرا على بالى ،،؟".

وأضاف: " قبل عدة أيام تحدثت عن اهزوجه " يمشي كدا كدا "، توقعت إجتياحها للمدرجات الرياضية، اليوم الأندية الأوربية عبر حسابتها بالنسخة العربية " ترددها "، تأثير مدرج الإتحاد على المدرجات الأخري ،، لا يقاوم ،، مواصلة الإتحاد للإنتصارات سيزيد من انتشارها رغم أنها تحظي بإنتشار واسع".

#هات_إذنك

أهازيج " القوة الزرقاء" مزعج ،،

مفردات قديمة و مستهلكة و مكررة ؟

إبتعادها عن ترديد الأهازيج أفضل ؟

تذكرني بمن " يدعو" مطرب شعبي،،،

للحضور " لدار الأوبرا "

مستغلاً رحيل لوتشيانو بافاروتي

لغناء

إغنية

"" مريت سوق الذهب قصد أشتري دبله"

هدية للحبيب اللي طرا على بالى ،،؟ — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) March 21, 2022

حسابات عدد من الأندية الأوروبية الناطقة باللغة العربية، اعتمدت بالأمس "يمشي كدا كدا" كنغمة لانتصاراتها، على رأسها ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين، برشلونة الإسباني وروما الإيطالي وغيرها. (طالع التفاصيل)