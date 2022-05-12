الصرامي يعود للمقارنة .. "إثبات جديد أن حمد الله أفضل من ماجد عبد الله"

يصر الإعلامي الرياضي النصراوي سعود الصرامي على السير في الاتجاه الذي يستفز جمهور نادي النصر السعودي، فعاد من جديد لإحياء أزمة المقارنة بين ماجد عبد الله؛ أسطورة النصر ومنتخب السعودية، والمغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم العالمي السابق والاتحاد السعودي الحالي.

غضب نصراوي من الصرامي بسبب ماجد:

قبل أشهر، خرج الصرامي الذي كان متحدثًا رسميًا باسم النصر، ليؤكد أن تأثير المهاجم المغربي أكبر بكثير من ماجد، وأنه أفضل منه. (طالع التفاصيل)

عقب هذه التصريحات، برر الإعلامي موقفه أنه مجرد رأي فني، ولا يقلل من ماجد، مستشهدًا بتفضيل الفرنسيين لكريم بنزيما على كيليان مبابي. (طالع التفاصيل)

غضب جمهور العالمي ليس فقط لكون ماجد أسطورة ناديهم، إنما كذلك كون المغربي يمثل حاليًا الاتحاد، ورحل بطريقة سيئة عن النصر، إذ فسخ النادي عقده، لخروجه عن النص بطريقة غير لائقة أكثر من مرة.

ما هو إثبات الصرامي الجديد؟

بعدما خمدت نار الغضب من تصريحات أفضلية حمد الله على ماجد، خرج الصرامي علينا بإثبات جديد لوجهة نظره.

الإعلامي النصراوي برر رأيه كون العالمي خسر أمام الرائد في وجود ماجد سواء كلاعب أو مدرب، إنما كان يفوز بنتائج كبير في وجود المغربي.

وكتب الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هل تعلم بأن النصر خسر من الرائد بوجود ماجد عبد الله أكثر من مرة رغم ظروف الرائد بين الصعود والهبوط؟، فقد خسر النصر من الرائد في دوري 1410، وخسر النصر من الرائد بهدف عام 1413 وماجد عبد الله لاعبًا ومدربًا".

وأضاف: "مباريات النصر والرائد بوجود حمد الله كان الرائد يخسر بخمسات".

#هات_إذنك

هل تعلم بأن النصر خسر من الرائد بوجود #ماجد_عبدالله أكثر من مرة

رغم ظروف الرائد بين الصعود و الهبوط؟

فقد خسر النصر من الرائد في دوري١٤١٠

و خسر النصر من الرائد بهدف عام ١٤١٣

و ماجد عبد الله لاعباً و مدرباً،

مباريات النصر و الرائد بوجود حمدالله كان الرائد يخسر بالخمسات — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) May 12, 2022

اقرأ أيضًا..

لن تلمس الكرة مرة أخرى والسلة أفضل لك .. أحيانًا لا يظهر الجواب من عنوانه!

فيديو | في أول رد رسمي .. الحائلي للنصر: لو لكم حق في حمد الله ستأخذونه!

المريسل لإعلاميي الهلال: حددوا موقفكم من الآن وإلا لن تحتفوا معي بلقب الدوري!