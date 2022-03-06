الصرامي: سأترشح لخلافة بن نافل في الهلال ... ورد مزلزل من زميله

أبدى سعود الصرامي، المتحدث السابق باسم نادي النصر، رغبته في الترشخ لخلافة فهد بن نافل في منصب رئيس مجلس إدارة الهلال، مؤكدًا أن ذلك من حقه قانونيًا.

بن نافل كان قد فاز بمنصب رئيس الهلال في يونيو 2019، ومن المقرر أن تجري الانتخابات القادمة في 2023، وقد حقق النادي تحت قيادته نجاحات كبيرة على جميع الأصعدة.

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الصرامي قال خلال تصريحاته في حلقة مساء اليوم من برنامج الحصاد الرياضي أنه ينوي الترشح لرئاسة الهلال بعد انتهاء فترة بن نافل، مضيفًا "سأترشح لرئاسة الهلال بعد انتهاء فترة فهد بن نافل، الأنظمة الآن تسمح بذلك".

الناقد الرياضي فهد الروقي كان أحد ضيوف الحلقة وقد رد سريعًا وبشكل مزلزل على الصرامي، بقوله "والله لا نسمح له بالوقوف على رصيف الشارع المقابل لنادي الهلال، لا يوجد هلالي على وجه الأرض يسمح لك بذلك".

ليعود الصرامي ويقول "سأترشح لخلافة بن نافل في الهلال والقانون يسمح لي بذلك، وعندها سأجعلك تتصور بجانب الرصيف الموجود أمام النادي".

سعود الصرامي :

اذا انتهت فترة رئاسة فهد بن نافل سأرشح نفسي لرئاسة الهلال ..

الحصاد الرياضي ...@L9arami pic.twitter.com/vGvQo28cIz — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 6, 2022

يُشار إلى أن الصرامي كان قد أكد في تصريحات خلال نفس الحلقة أنه لا يتمنى أبدًا فوز الهلال على الاتحاد في المباراة المؤجلة يوم الثلاثاء القادم رغم أن فوزه لصالح النصر وحظوظه في المنافسة على لقب الدوري السعودي.